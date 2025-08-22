Horrorisztikus videón a leszakadt híd – többen meghaltak!

A hivatalos jelentések szerint péntek hajnalban, Csinghaj tartományban, egy kábelszakadás történt a Sárga-folyó felett átívelő hídépítés során – írja az MTI. A baleset következtében hét munkás meghalt, kilenc ember pedig eltűnt. A helyszínen tartózkodó 15 munkás és egy építésvezető közül többen a folyóba zuhantak. A mentési munkálatok továbbra is zajlanak, miközben a hatóságok nagy erőkkel kutatnak az eltűntek után.
Az eddig nyilvánosságra hozott képek a részben elkészült, acélrácsszerkezetű híd középső szakaszát mutatják, amelyet toronydaruk és állványok vesznek körül. A kínai állami média kiemelte: az építkezéseken gyakoriak a súlyos balesetek, amelyek hátterében sokszor a biztonsági előírások hiányos betartása áll.
A hatóságok vizsgálják a kábelszakadás pontos okát, és nem zárják ki, hogy műszaki hiba vagy karbantartási hiányosság vezethetett a tragédiához.