Horrorisztikus videón a leszakadt híd – többen meghaltak!

A hivatalos jelentések szerint péntek hajnalban, Csinghaj tartományban, egy kábelszakadás történt a Sárga-folyó felett átívelő hídépítés során – írja az MTI. A baleset következtében hét munkás meghalt, kilenc ember pedig eltűnt. A helyszínen tartózkodó 15 munkás és egy építésvezető közül többen a folyóba zuhantak. A mentési munkálatok továbbra is zajlanak, miközben a hatóságok nagy erőkkel kutatnak az eltűntek után.

Kábelszakadás a Csinghaj tartományban zajló hídépítésen - A kép illusztráció!

Fotó: Pexels

Az eddig nyilvánosságra hozott képek a részben elkészült, acélrácsszerkezetű híd középső szakaszát mutatják, amelyet toronydaruk és állványok vesznek körül. A kínai állami média kiemelte: az építkezéseken gyakoriak a súlyos balesetek, amelyek hátterében sokszor a biztonsági előírások hiányos betartása áll.

On Aug 22, tragedy struck in Qinghai—16 workers plunged to their deaths when a construction rope snapped at the Jianzha Yellow River Bridge. Another fatal example of China’s poor safety standards. pic.twitter.com/dgJl34nB91 — Spotlight on China (@spotlightoncn) August 22, 2025