Rekordmennyiségű kábítószer Floridában

Rekordmennyiségű, mintegy 38 tonna lefoglalt kábítószerrel a rakterében érkezett vissza Floridába az amerikai parti őrség járőrhajója hétfőn – jelentették be a Miamihoz közeli Front Lauderdale kikötőjében tartott fogadáson a hatóságok vezetői.
Az Everglades kikötőben lehorgonyzott Hamiton járőrhajó rakteréből több mint 30 tonna kokaint és 7 tonnát meghaladó súlyú bálás marihuánát tettek partra, ami az amerikai hatóságok Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti medencéjében végrehajtott összehangolt több hónapos járőrtevékenységének eredménye.
Adam Chamie, ellentengernagy, az Egyesült Államok Parti Őrségének délkeleti kerületparancsnoka hangsúlyozta, hogy a járőrhajó legénysége két hónapig járta a vizeket és közvetlenül 23 tonnányi kokaint foglalt le, a fennmaradó mennyiséget pedig a drogkereskedelem elleni műveletben részt vevő társhatóságok kerítették kézre.
Elhangzott, hogy a hatósági akcióban az amerikai parti őrség további regionális parancsnokságainak járőrei, valamint az amerikai hadsereg és a belbiztonsági minisztérium alá tartozó egységek vettek részt.
„A mintegy 30 tonna kokain összesen 23 millió potenciálisan halálos adagnak fele meg, ami elegendő lenne Florida állam teljes lakosságának halálát okozni túladagolás formájában” – fogalmazott Adam Chamie ellentengernagy, hozzátéve, hogy a kábítószer-kereskedelem ellen a tengeren végrehajtott beavatkozás a leghatékonyabb eszköz abban, hogy megakadályozzák a drog eljutását az állampolgárok közösségeihez.