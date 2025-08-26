Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Egyesült Államok

Rekordmennyiségű kábítószer Floridában

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rekordmennyiségű narkotikumot foglalt le az amerikai parti őrség Floridában. A járőrhajó rakteréből mintegy 38 tonna kábítószer, köztük több mint 30 tonna kokain és 7 tonna marihuána került partra, a lefoglalt drog értéke megközelíti a félmilliárd dollárt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyesült Államokkábítószerparti őrségFloridakokain

Rekordmennyiségű, mintegy 38 tonna lefoglalt kábítószerrel a rakterében érkezett vissza Floridába az amerikai parti őrség járőrhajója hétfőn – jelentették be a Miamihoz közeli Front Lauderdale kikötőjében tartott fogadáson a hatóságok vezetői. 

Rekordmennyiségű kábítószert tettek partra az amerikai partiőrség hajójáról Floridában (A kép egy korábbi kábítószerfogásról készült.)
Rekordmennyiségű kábítószert tettek partra az amerikai partiőrség hajójáról Floridában (A kép egy korábbi kábítószerfogásról készült.)
Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Everglades kikötőben lehorgonyzott Hamiton járőrhajó rakteréből több mint 30 tonna kokaint és 7 tonnát meghaladó súlyú bálás marihuánát tettek partra, ami az amerikai hatóságok Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti medencéjében végrehajtott összehangolt több hónapos járőrtevékenységének eredménye.  

Adam Chamie, ellentengernagy, az Egyesült Államok Parti Őrségének délkeleti kerületparancsnoka hangsúlyozta, hogy a járőrhajó legénysége két hónapig járta a vizeket és közvetlenül 23 tonnányi kokaint foglalt le, a fennmaradó mennyiséget pedig a drogkereskedelem elleni műveletben részt vevő társhatóságok kerítették kézre. 

Elhangzott, hogy a hatósági akcióban az amerikai parti őrség további regionális parancsnokságainak járőrei, valamint az amerikai hadsereg és a belbiztonsági minisztérium alá tartozó egységek vettek részt.  

A parancsnok megjegyezte, hogy az Egyesült Államok parti őrségének történetében is rekord a partra szállított kábítószer mennyisége, aminek értéke megközelíti a félmilliárd dollárt (473 millió dollár). 

„A mintegy 30 tonna kokain összesen 23 millió potenciálisan halálos adagnak fele meg, ami elegendő lenne Florida állam teljes lakosságának halálát okozni túladagolás formájában” – fogalmazott Adam Chamie ellentengernagy, hozzátéve, hogy a kábítószer-kereskedelem ellen a tengeren végrehajtott beavatkozás a leghatékonyabb eszköz abban, hogy megakadályozzák a drog eljutását az állampolgárok közösségeihez. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!