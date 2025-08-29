Megjátszott halál, titkos utazás - így bukott le egy férfi

Hírlevél

Egy wisconsini kajakos különös története kavarta fel a közvéleményt. A férfit végül börtönbüntetésre ítélték, miután kiderült: saját halálát játszotta el. A kajakos ügye nemcsak családját, hanem a hatóságokat is hosszú hónapokig félrevezette.
Egy wisconsini kajakos, Ryan Borgwardt, megrendezett vízbefulladással próbált eltűnni, hogy elhagyja feleségét és három gyermekét. Az ügyészek szerint a férfi célja az volt, hogy találkozzon egy nővel, akit az interneten ismert meg - írja a Fox News.

kajakos WAUWATOSA, WISCONSIN - AUGUST 10: A kayaker navigates flooding on August 10, 2025 in Wauwatosa, Wisconsin. Heavy downpours brought as much as 13 inches of rain to parts of southeast Wisconsin overnight, resulting in widespread flooding across the region. Andy Manis/Getty Images/AFP (Photo by Andy Manis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A kajakos 89 napig tartotta bizonytalanságban családját és a rendőrséget. Képünk illusztráció.
Fotó: ANDY MANIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kajakos, aki megrendezte a saját halálát

A férfi kajakkal indult a Green Lake-re, Wisconsin legmélyebb tavára, ahol felborította a csónakját, majd egy előre elrejtett gumicsónakkal tért vissza a partra. Hogy megtévessze a hatóságokat, a tóba dobta telefonját és személyi iratait, sőt még lábnyomait is megpróbálta eltüntetni. Ezután biciklivel 70 kilométert tett meg, mielőtt buszra szállt, majd Kanadán és Párizson keresztül Grúziába utazott.

Ryan hónapokig bujkált, miközben a családja és a hatóságok halottnak hitték. Az ügyészség szerint még életbiztosítást is kötött, új útlevelet igényelt, és orvosi beavatkozást is vállalt, mielőtt végrehajtotta a tervét.

Borgwardtot végül 89 nap után érték utol a nyomozók, amikor kapcsolatba léptek vele külföldön. Önként tért vissza az Egyesült Államokba, ahol azzal vádolták, hogy akadályozta a nyomozást és félrevezette a hatóságokat. A bíróság pontosan 89 napos börtönbüntetést szabott ki ráugyanannyit, ameddig eltűntként tartották nyilván.

A férfi a tárgyaláson megbánást tanúsított, és elismerte, hogy fájdalmat okozott családjának és barátainak. Felesége 22 év házasság után elvált tőle.

 

