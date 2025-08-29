Megjátszott halál, titkos utazás - így bukott le egy férfi

Egy wisconsini kajakos, Ryan Borgwardt, megrendezett vízbefulladással próbált eltűnni, hogy elhagyja feleségét és három gyermekét. Az ügyészek szerint a férfi célja az volt, hogy találkozzon egy nővel, akit az interneten ismert meg - írja a Fox News.

A kajakos 89 napig tartotta bizonytalanságban családját és a rendőrséget. Képünk illusztráció.

Fotó: ANDY MANIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kajakos, aki megrendezte a saját halálát

A férfi kajakkal indult a Green Lake-re, Wisconsin legmélyebb tavára, ahol felborította a csónakját, majd egy előre elrejtett gumicsónakkal tért vissza a partra. Hogy megtévessze a hatóságokat, a tóba dobta telefonját és személyi iratait, sőt még lábnyomait is megpróbálta eltüntetni. Ezután biciklivel 70 kilométert tett meg, mielőtt buszra szállt, majd Kanadán és Párizson keresztül Grúziába utazott.

Ryan hónapokig bujkált, miközben a családja és a hatóságok halottnak hitték. Az ügyészség szerint még életbiztosítást is kötött, új útlevelet igényelt, és orvosi beavatkozást is vállalt, mielőtt végrehajtotta a tervét.

Borgwardtot végül 89 nap után érték utol a nyomozók, amikor kapcsolatba léptek vele külföldön. Önként tért vissza az Egyesült Államokba, ahol azzal vádolták, hogy akadályozta a nyomozást és félrevezette a hatóságokat. A bíróság pontosan 89 napos börtönbüntetést szabott ki ráugyanannyit, ameddig eltűntként tartották nyilván.