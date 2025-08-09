Döbbenetes videó: így robbantják fel a támadó kalózokat!

Egy kalózcsónak közelít a hajóhoz, majd váratlan robbanás rázza meg a tengert. A klasszikus kalózkodás már nem olyan romantikus, mint Jack Sparrow idejében.

Halálfejes kalózszászló

Fotó: FERNANDO GUTIERREZ-JUAREZ / dpa-Zentralbild

A kalózok múltja és jelene – az ókortól napjainkig

A kalózkodás nem új keletű jelenség. Már az ókori görög városállamok is rendszeresen támadták más hajók rakományát. A Ben Hur legendás tengeri csatajelenete is ezt a korszakot idézi, amikor a hajó nemcsak közlekedési eszköz volt, hanem mozgó célpont is.

A klasszikus kalózromantikát a 17–18. század hírhedt tengeri harcosai hozták el, ám a 20. század vége új korszakot nyitott. Kelet-Afrika partjainál – különösen Szomáliában – a kalózkodás sajátos megélhetési forrássá vált, és hosszú ideig fenyegette a nemzetközi kereskedelmet.

Egy 2023-as jelentés szerint ugyan csökkent a kalóztámadások száma, de a veszély nem múlt el teljesen.

Robbanás vetett véget a kalóztámadásnak

2025-ben egy új videó járta be a netet, amely sokkoló képsorokat mutat be: egy kisebb kalózcsónak közelít meg egy vélhetően kereskedelmi hajót. Egy ideig kivárnak, majd – mikor a támadók nem tágítanak, brutálisan lecsapnak a kalózokra.

A jelenet rövid, de annál ütősebb: a hajó határozottan és erőteljesen reagál, véget vetve a tervezett kalózakciónak. A rakomány – vélhetően a frissen rendelt csomagjaink – megmenekült.

A videó keserű és tanulságos emlékeztető: a modern kalóz nem kalapos, rumot iszogató karakter, és a védekezés sem kardpárbaj. A tét sokkal nagyobb – a válaszlépés pedig sokkal könyörtelenebb.