Ha nem látja, nem hiszi el, amit ez a kamera tud!

A Reddit oldalán megjelent egy videó, amely bemutatja a Nikon P1000 hihetetlen kamera teljesítményét: 24 mm-től egészen 3000 mm-ig képes közelíteni. A 125×-ös optikai zoommal akár több kilométerre lévő részleteket is kristálytisztán láthatunk – legyen szó a Hold krátereiről, ritka vadállatokról vagy egy koncert színpadáról a legtávolabbi sorból.

Ez a kamera 24 mm-től 3000 mm-ig képes közelíteni

A kamera, ami átírja a lesifotók valóságát

A kommentelők között akadt, aki „kézi űrtávcsőnek” nevezte a kamerát, mások pedig viccelődve írták: „Ezzel már a jövőt is látni lehet.” Bár a készülék hordozható, mérete és súlya meghaladja egy átlagos fényképezőgépét, és ekkora nagyításnál a beépített képstabilizátor gyakorlatilag nélkülözhetetlen a tűéles fotókhoz.

Ez a kamera nemcsak a hobbifotósok kedvence, hanem a természetmegfigyelők, madarászok és amatőr csillagászok körében is hatalmas rajongótáborral bír. A mostani Reddit-videó ismét bebizonyította, hogy a megfelelő optikai zoommal felszerelt kamera még a digitális korban is képes igazi „wow” élményt nyújtani.

