Kamionbaleset miatt bénult meg egy egész városrész kora reggel

Szerdán reggel, egy Kielhez közeli ipari parkban súlyos baleset történt. Két teherautó haladt egymás irányába, amikor összeütköztek – a kamion baleset rövid időn belül két ember életét követelte. A helyszínre siető mentőkön kívül egy futár is próbált segíteni, de már nem lehetett életet menteni.
A tragédia szerdán közvetlenül a reggeli munkakezdés előtt történt, így a környéken már sokan tartózkodtak. A szemtanúk beszámolói szerint a kamion hirtelen pördült meg, majd irányíthatatlanul a telephely egyik irodaépületének ütközött. A Bild információi szerint a konténerszállító jármű teljesen összeroncsolódott, a sofőr életét nem tudták megmenteni.
Az ütközés akkora erejű volt, hogy még az épület szerkezete is megrongálódott. A rendőrség előzetes közlése alapján a balesetet több, egymást követő szerencsétlen körülmény idézte elő – pontos okokat azonban csak a helyszínelés lezárulta után közölnek.