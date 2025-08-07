Hírlevél

kamionbaleset

Kamionbaleset miatt bénult meg egy egész városrész kora reggel

Egy német ipari parkban történt tragédia után sok a kérdés, kevés a válasz. A kamion baleset okait egyelőre még vizsgálják, de a következmények súlyosak. A helyszínelés még órákig tartott a baleset utén, az útzár sokakat érintett.
Szerdán reggel, egy Kielhez közeli ipari parkban súlyos baleset történt. Két teherautó haladt egymás irányába, amikor összeütköztek – a kamion baleset rövid időn belül két ember életét követelte. A helyszínre siető mentőkön kívül egy futár is próbált segíteni, de már nem lehetett életet menteni.

kamion
Kamion csapódott egy cég épületébe. Fotó: Bild / Danfoto

Kamion ütközés után épületbe csapódott

A tragédia szerdán közvetlenül a reggeli munkakezdés előtt történt, így a környéken már sokan tartózkodtak. A szemtanúk beszámolói szerint a kamion hirtelen pördült meg, majd irányíthatatlanul a telephely egyik irodaépületének ütközött. A Bild információi szerint a konténerszállító jármű teljesen összeroncsolódott, a sofőr életét nem tudták megmenteni.

Az ütközés akkora erejű volt, hogy még az épület szerkezete is megrongálódott. A rendőrség előzetes közlése alapján a balesetet több, egymást követő szerencsétlen körülmény idézte elő – pontos okokat azonban csak a helyszínelés lezárulta után közölnek.

 

 

