Kamionbaleset miatt bénult meg egy egész városrész kora reggel

Szerdán reggel, egy Kielhez közeli ipari parkban súlyos baleset történt. Két teherautó haladt egymás irányába, amikor összeütköztek – a kamion baleset rövid időn belül két ember életét követelte. A helyszínre siető mentőkön kívül egy futár is próbált segíteni, de már nem lehetett életet menteni.

Kamion csapódott egy cég épületébe. Fotó: Bild / Danfoto

Kamion ütközés után épületbe csapódott

A tragédia szerdán közvetlenül a reggeli munkakezdés előtt történt, így a környéken már sokan tartózkodtak. A szemtanúk beszámolói szerint a kamion hirtelen pördült meg, majd irányíthatatlanul a telephely egyik irodaépületének ütközött. A Bild információi szerint a konténerszállító jármű teljesen összeroncsolódott, a sofőr életét nem tudták megmenteni.