Féltik Kanye West gyerekeit a meztelenkedő nejétől

Ez a változás különösen érdekes, mivel nemrégiben ő kísérte Chicagót, Saintet és Psalmt, Kim Kardashian és Kanye West három gyermekét, miközben az édesanya állítólag azt kérte, hogy Bianca Censori takarjon többet a gyerekek előtt. Kanye West és Bianca kapcsolatát eddig is botrányok övezték, például amikor tavaly Olaszországban egy hajón nyilvánosan intim jelenetet éltek át, ami miatt kitiltották őket a szolgáltató hajóiból, vagy amikor Bianca félmeztelenül, párnával takarva jelent meg az utcán - írja a Daily Mail.

Kanye West felesége, Bianca Censori ehető bikiniben sokkolta a brooklyni járókelőket.

Fotó: Instagram

Kanye Westnél autizmust állapítottak meg

A nő családja is aggodalmát fejezte ki: apja attól tart, hogy Kanye egy „kirakat-trófeává” változtatja lányát, és elzárja őt az ausztrál rokonoktól. A rapper többször kijelentette, hogy ő hagyja jóvá, mit vehet fel, amit sokan bántalmazó, kontrolláló viselkedésnek tartanak. Eközben a közelmúltban bemutatott dokumentumfilm, az In Whose Name?

Kanye gyógyszeres kezelésével és bipoláris diagnózisával foglalkozik, miközben ő maga azt állítja, valójában autizmust állapítottak meg nála.

Bianca azonban állítólag annyira traumatizálta férje antiszemita kirohanása, hogy nem hajlandó folytatni közös, 25 millió dolláros filmprojektjüket, amelyet Japánban kezdtek el forgatni. Kanye kijelentései, köztük horogkeresztes pólók árusítása és durva online tirádái óriási felháborodást váltottak ki, a Shopify le is tiltotta a Yeezy oldalát.

Kanye West's wife Bianca Censori debuts bizarre new look after taking on stepmom role to Kim Kardashian's kids https://t.co/BHYIbpHRwB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 20, 2025

A szakítás is szóba jöhet

Bianca állítólag elhatárolódik ezektől a nézetektől, és mélyen elborzasztja férje viselkedése. Bár időről időre felröppennek pletykák a szakításukról, a pár jelenleg is együtt van, miközben Kanye új albumokat készít, köztük a WW3-at és a Bully-t, és nemzetközi koncerteket tervez. Ugyanakkor súlyos jogi vádak nehezednek rá: egykori asszisztense emberrablással, erőszakkal és szexuális bántalmazással vádolja, amit a rapper határozottan tagad.

Zenei karrierje ugyanakkor még mindig hatalmas érdeklődésre tart számot, hiszen havonta 60 millió hallgatót ér el a Spotify-on. A közvélemény rendkívül megosztott: egyesek szerint Kanye és Bianca provokatív performance arttal kísérletezik, mások viszont úgy látják, hogy a rapper valójában uralja és kihasználja feleségét. A kapcsolatuk így egyszerre tűnik szándékosan provokatív művészi vállalkozásnak és egy aggasztóan kontrolláló, konfliktusokkal teli házasságnak.