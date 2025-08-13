Katalin hercegné őszinte vallomása: így talált erőt a rák elleni harcban

A Katalin hercegné által narrált „Summer” című kisfilm az Egyesült Királyság festői tájain forgott az elmúlt hónapokban, és a nyár bőségét, az emberi összetartozást, valamint az apró, mégis jelentős pillanatok örömét mutatja be – írja a Daily Mail. A hercegné üzenete: „Gyújtsuk meg a belső tüzünket, álmodjunk, alkossunk, és egyszerűen szeressünk, valamint engedjük, hogy minket is szeressenek.”

Katalin hercegné a „Mother Nature” sorozat új részében a nyár bőségét és a szeretet erejét hangsúlyozza

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Katalin hercegné a természet gyógyító erejéről és az összetartozás fontosságáról beszél

A kisfilmben Katalin hercegné hangsúlyozza: a nyár a bőség, a növekedés és a kreativitás időszaka, amikor a barátok és családtagok együtt töltenek időt, és élvezik az élet apró csodáit. A projekt gyökerei a hercegné személyes tapasztalataiban rejlenek: a tavasszal bemutatott első epizódban arról vallott, hogyan talált vigaszt és erőt a természetben a rákkezelése idején.

A „Mother Nature” sorozat célja, hogy a brit évszakok változásán keresztül emlékeztessen a természet és az emberi kapcsolatok gyógyító, inspiráló erejére. Katalin korábban is számos jótékonysági projektben hangsúlyozta a szabadban töltött idő fontosságát, különösen a gyermekek és családok életében.