Nem hitték volna, hogy túlélhetik: katonák szabadultak ki a dzsungelből

Kolumbiában szabadon engedtek több tucat elrabolt katonát pénteken – jelentette be Pedro Sánchez védelmi miniszter. A katonákat augusztus 25-én hurcolták el, amikor összecsapások törtek ki El Retorno település közelében, az ország délkeleti részén -írja az ABCNEWS.

Katonák Kolumbiában – a lázadók napokig fogva tartották őket, majd végül szabadon engedték. Fotó: HANDOUT / Colombian Armed Forces

Katonák kiszabadításáért mindent bevetett a kolumbiai hadsereg

A harcokban tizenegy gerilla vesztette életét, köztük a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) egyik kivált frakciójának parancsnoka. A 33 katonát röviddel azelőtt ejtették fogságba, hogy egységük elhagyta volna a térséget.

Sánchez hangsúlyozta: a hadsereg minden eszközt bevetett a Guaviare tartományban elhurcolt katonák kiszabadítása érdekében. A kormány 5000 dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információval segítik az akció kitervelőinek felkutatását.

Az elszigetelt délkelet-kolumbiai régió a 2016-os békemegállapodást elutasító gerillák egyik legfontosabb fellegvára. A kiterjedt kokainültetvények miatt stratégiai szerepet játszik a kábítószer-kereskedelemben, és a helyi lakosság is erős nyomás alatt áll.

A hatóságok szerint a csoport rendszeresen toboroz kiskorúakat, és akadályozza az állami erők jelenlétét.

A katonák elrablása Kolumbiában sajnos nem ritka jelenség. A több mint hat évtizede húzódó konfliktusban eddig mintegy 450 ezren vesztették életüket. Gustavo Petro elnök 2022-ben béketervet hirdetett, de jogvédő szervezetek szerint ennek eredményei eddig alig kézzelfoghatók.

Kolumbia ma a világ legnagyobb kokaintermelője. Bár a biztonsági helyzet javult a FARC és a kormány közötti békeszerződés hatására, az ország egyes részeit továbbra is illegális fegyveres csoportok ellenőrzik.

