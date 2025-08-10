Baleset árnyékolta be Katy Perry turnéját, mutatjuk a fotót!

Egy friss eset különösen nagy visszhangot váltott ki a rajongók körében. Katy Perry ugyanis a turné egyik állomásán kisebb térdsérülést szenvedett, amiről maga is beszámolt a közösségi médiában, bepillantást engedve a fellépéssorozat kevésbé csillogó pillanataiba.

A turné egyik legnehezebb pillanata Katy Perry térdsérülése volt. Fotó: People

Nem ez volt az egyetlen meglepetés Katy Perry világturnéján

A Bors információi szeritn a Lifetimes turné alatt több emlékezetes pillanat is akadt, köztük olyan, amikor az énekesnő váratlanul megszakította a koncertet, hogy segíthessen egy rajongón. Az egyik fellépésen például egy fiatal lány a színpadra lépve annyira megilletődött, hogy rosszul lett. Katy Perry azonnal a segítségére sietett, térdelve várva mellette, míg a stáb és a helyszín orvosai ellátták.