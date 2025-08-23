Áttörés, a kávé segíthet az Alzheimer-kór elleni küzdelemben

Az eszpresszó a világ egyik legkedveltebb itala: reggel, étkezés után vagy akár napközben is sokan élvezik. A kutatások most azonban arra is rámutattak, hogy a kávé fogyasztása többre is képes lehet: a bioaktív vegyületek akár az Alzheimer-kór megelőzésében is szerepet játszhatnak – írja a Focus.de.

Kávé segíthet az Alzheimer-kór elleni küzdelemben

Bár az Alzheimer-kór pontos oka még nem ismert, az agyban kétféle fehérje halmozódik fel: a béta-amyloid-plakkok és a Tau-fibrillumok. A plakkok az idegsejtek közötti térben rakódnak le, míg a Tau-protein a sejtek belsejében gyűlik össze, és hosszú rostokká alakul, amelyek károsítják a sejtek működését. A kutatások szerint a Tau-fibrillumok szorosabban kapcsolódnak a betegség tüneteihez, így ezek hatékony kezelése áttörést jelenthetne a gyógyításban.

A veronai egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan hat az eszpresszó a Tau-proteinre. Tanulmányukban arabica és robusta kávéból készült eszpresszó kémiai összetételét elemezték.

Laboratóriumi kísérletek során az eszpresszó kivonat és az egyes összetevők a már károsodott Tau-proteinekkel kerültek kapcsolatba. Az eredmények szerint a fibrillumok lerövidültek, és nem képződtek új, káros rostok. A leghatékonyabb hatást maga az egész eszpresszó kivonat mutatta.

Bár a kísérletek laboratóriumi körülmények között zajlottak, a kutatók szerint a mérsékelt kávéfogyasztás az agyban is biztosíthat elegendő bioaktív molekulát ahhoz, hogy segítse a Tau-protein káros aggregációjának csökkentését.