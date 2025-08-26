Ez az egyszerű szokás garantáltan feldobja a hangulatát reggelente!

A kávé kulcsszerepet játszik a hangulat javításában, különösen a reggeli órákban. Egy friss tanulmány szerint a rendszeres kávéfogyasztók sokkal boldogabbnak érzik magukat egy csésze kávé után, mint azok, akik nem isznak koffeint. A kutatás azt is kimutatta, hogy a kávé blokkolja az adenozin-receptorokat az agyban, így éberebbé és energikusabbá tesz.

A kávé pozitív hatásai: jobb hangulat, fokozott éberség, negatív érzések csökkentése. Fotó: Unsplash

A vizsgálat során 236 fiatal felnőttet követtek négy héten át, akik rendszeresen fogyasztanak koffeint. A résztvevők naponta többször rövid kérdőívet töltöttek ki okostelefonjukon, amelyben aktuális hangulatukat és az elmúlt 90 percben elfogyasztott koffeintartalmú italokat jelölték. Az adatok elemzése alapján a kutatók megállapították, hogy a reggeli kávé jelentősen javítja a résztvevők hangulatát, növeli az energiaszintet és csökkenti a negatív érzelmeket, például a szomorúságot és az ingerlékenységet.

Hogyan hat a kávé az agyra?

A koffein legfőbb hatása az adenozin-receptorok blokkolása az agyban, amely az éberségért és az energiaszintért felelős. Az adenozin normál esetben fáradtságérzetet vált ki, így blokkolásával a kávé éberebbé tesz. Emellett a koffein fokozza a dopamin aktivitását is, ami közvetlenül hozzájárul a jobb hangulathoz és a boldogságérzet fokozásához. Ez a kombináció magyarázza, miért érzi magát a legtöbb ember energikusabbnak és pozitívabbnak egy reggeli kávé után.