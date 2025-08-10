Éhes kecske tartja rettegésben a strandolókat

Kecske támadt a strandolókra Syvota tengerpartján, amikor élelem után kutatva felforgatta a fürdőzők holmiját. Az állat jelenléte percek alatt felbolygatta a nyugodt nyaralást.

Éhes kecske tartja rettegésben a görög partokat Forrás: Képkivágás

Brutálisan támadt a kecske a strandolókra

Görögország egyik festői tengerpartján, a napozó fürdőzők hirtelen egy nem mindennapi látvánnyal szembesültek. Egy éhes kecske a homokos parton végigjárta a strandot, szemtelenül belenézett a táskákba, és elcsent mindent, ami ehetőnek tűnt.

A felvételeken látszik, ahogy az állat egyre mélyebbre túr a napozók holmijában, nem zavartatva magát a kiáltásoktól és nevetésektől. A tengerpart idilljét pillanatok alatt váltotta fel a jókedvű, mégis feszült zűrzavar.

A felfordulás közepette a kecske odalépett egy nőhöz, aki épp megpróbálta megvédeni a táskáját. Egy hirtelen mozdulattal az állat hatalmas szarvával arcon ütötte, miközben ételt ragadott ki belőle. Bár komoly sérülés nem történt, az eset meglepte és felháborította a körülötte állókat – írja a Daily Mail.

Nem is olyan régen egy bicikliversenyen hajtott végre támadást egy rettenetes kecske.