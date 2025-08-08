Meghalt Kelly Clarkson volt férje

Brandon Blackstock, Kelly Clarkson volt férje és egykori menedzsere, 48 éves korában elhunyt. A férfi több mint három éve harcolt a rákkal, végül szerettei körében, békésen távozott – írja a People.

Fotó: FPA / Full Picture Agency

Kelly Clarkson exférje, Brandon Blackstock három évig harcolt a betegséggel

A család közleményben tudatta a hírt, hangsúlyozva, hogy Blackstock bátor küzdelmet folytatott a rákkal szemben. Clarkson augusztus 6-án jelentette be, hogy elhalasztja Las Vegas-i fellépéseit, hogy gyermekeivel, a 11 éves Riverrel és a 9 éves Remingtonnal tölthesse az időt.

Általában nem osztok meg részleteket a magánéletemről, de ebben az évben gyermekeim apja beteg volt, és most teljes mértékben ott kell lennem velük

– írta akkor az énekesnő.

Brandon Blackstock korábbi házasságából is született két gyermeke, Savannah és Seth. 2022-ben lett nagyapa, amikor Savannah világra hozta fiát, Lake-et.

Clarkson és Blackstock 2006-ban ismerkedtek meg, és 2013-ban házasodtak össze. Közös életük inspirálta a Piece By Piece című dalt is, amelyben az énekesnő a férfi megbízhatóságát állította szembe saját apja hiányával. Blackstock nemcsak férjként, hanem menedzserként is fontos szerepet töltött be Clarkson karrierjében.

A pár 2020-ban vált külön, a válást 2022-ben véglegesítették. Clarkson később úgy nyilatkozott: a döntés hosszú folyamat eredménye volt, és bár szerette volna, ha a kapcsolatuk működik, „néha ez egyszerűen nem sikerül.”

Blackstock négy gyermekét, unokáját, szüleit és testvéreit hagyta hátra.