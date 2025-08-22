Kéménybe szorult egy tízéves fiú – a tűzoltók trükkje életet mentett

Az észak-németországi Aurich Hammrich nevű városrészében egy család otthonában történt a szokatlan eset. Egy tízéves kisfiú játszadozás közben annyira szerencsétlenül mozdult, hogy felsőteste beszorult a kémény nyílásába – írja a német Stern. A szülők kétségbeesetten próbálták kiszabadítani gyermeküket, ám minden kísérletük sikertelen volt. Végül nem maradt más választásuk, mint a segélyhívó tárcsázása.A helyszínre az aurichi önkéntes tűzoltóság mellett a sandhorsti és holtropi egységek is kiérkeztek. A kérdés adott volt: hogyan lehet egy gyereket kiszabadítani a kéményből anélkül, hogy megsérülne?

Gyerek beszorult a kéménybe – a képen a mentéshez használt hidraulikus feszítő látható . Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

Kéménydrámát oldottak meg a tűzoltók hidraulikus feszítővel

A tűzoltók nem sokat tétováztak: egy hidraulikus feszítőt vetettek be. Ez az eszköz általában közlekedési baleseteknél kerül elő, amikor beékelődött ajtókat kell kinyitni. Most azonban a kémény nyílását tágították ki vele annyira, hogy a kisfiú épségben kiszabaduljon.

A mentés mindössze néhány percig tartott, és a helyszínre érkező orvos azonnal megvizsgálta a fiút – szerencsére sérülés nélkül megúszta az ijesztő kalandot.

