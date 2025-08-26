Kényszerleszállás után furcsa döntést hozott a személyzet

Egy Londonból Pekingbe tartó Air China járatnak kellett kényszerleszállást végrehajtania Oroszországban, miután a repülőgép egyik motorja meghibásodott. A Boeing 777-es típusú gép több mint 250 utast szállított, akiket a leszállás után órákra a fedélzeten tartottak, mielőtt kiengedték volna őket a repülőtér nemzetközi szektorába.

Kényszerleszállást végrehajtó Air China Boeing 777 a nizsnyijevartovszki repülőtéren Fotó:Luca Cavallin/Unsplash

Miért kellett kényszerleszállást végrehajtani?

Az Air China járata kedden reggel hajtott végre kényszerleszállást a szibériai Nizsnyijevartovszk repülőterén, miután a pilóták motorhibát észleltek. A személyzet PAN sürgősségi jelzést adott le, majd körülbelül 60 perccel később biztonságosan földet ért a repülő.

A repülőtéren nem volt elegendő hely és kapacitás a több száz utas azonnali elhelyezésére.

Emiatt az emberek órákon át a kabinban rekedtek.

Később kiengedték őket, és az úgynevezett nemzetközi szektorban kaptak ellátást, ahol ételt is biztosítottak számukra. Az Air China tartalék repülőgépet indított az utasokért. Az utazás megszakítása ugyan kellemetlenséggel járt, de szerencsére senki sem sérült meg.

