Gennyes váladék szivárgott a mellbimbójából, megdöbbentő, mit találtak a mellkasában

A tanzániai férfi korábban csupán felületi ellátást kapott, és nem végeztek nála röntgent vagy más vizsgálatot. A kés a lapockán keresztül hatolt be, körülötte genny és elhalt szövet gyűlt össze – írja a People.

A kés egy támadás során fúródott a férfi mellkasába.

Fotó: Unsplash

Nyolc évig volt a kés a mellkasába

Testének védekező mechanizmusa egy rostos tokot alakított ki a fémdarab körül, ami hosszú ideig megóvta a szervezetét a nagyobb károktól.

Nyolc éven át panaszmentes volt, sem mellkasi fájdalom, sem légzési nehézség nem jelentkezett.

A gennyes váladék azonban jelezte, hogy a folyamat veszélyes szövődménybe fordult. A sebészek sürgősségi beavatkozást hajtottak végre, eltávolították a kést és megtisztították a fertőzött területet. A férfi tíz nap után távozhatott a kórházból.

Doctors in Tanzania found a knife blade lodged in a man’s chest for nearly 8 years after a past altercation.



The 44-year-old only sought help when pus began leaking from his chest. Surgeons successfully removed the 3-inch blade, calling the case extremely rare. pic.twitter.com/egZcg6CMY7 — African Hub (@AfricanHub_) August 21, 2025

Az eset rávilágít arra, hogy a diagnosztikai eszközök hiánya milyen súlyos következményekkel járhat. A kutatók hangsúlyozták, hogy jobb traumaellátásra és biztonságos sebészeti protokollokra van szükség az erőforráshiányos térségekben. Ez a történet jól mutatja az emberi szervezet alkalmazkodóképességét, ugyanakkor a korai felismerés fontosságát is.

