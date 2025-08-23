Hírlevél

kés

Gennyes váladék szivárgott a mellbimbójából, megdöbbentő, mit találtak a mellkasában

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Kórházba került egy 44 éves férfi, miután a mellbimbójából gennyes váladék szivárgott. Az orvosok megdöbbenve fedezték fel, hogy egy kés volt a mellkasában, amely nyolc éve maradt benne egy támadás után.
A tanzániai férfi korábban csupán felületi ellátást kapott, és nem végeztek nála röntgent vagy más vizsgálatot. A kés a lapockán keresztül hatolt be, körülötte genny és elhalt szövet gyűlt össze írja a People.

kés
A kés egy támadás során fúródott a férfi mellkasába.
Fotó: Unsplash

Nyolc évig volt a kés a mellkasába

Testének védekező mechanizmusa egy rostos tokot alakított ki a fémdarab körül, ami hosszú ideig megóvta a szervezetét a nagyobb károktól.

 Nyolc éven át panaszmentes volt, sem mellkasi fájdalom, sem légzési nehézség nem jelentkezett. 

A gennyes váladék azonban jelezte, hogy a folyamat veszélyes szövődménybe fordult. A sebészek sürgősségi beavatkozást hajtottak végre, eltávolították a kést és megtisztították a fertőzött területet. A férfi tíz nap után távozhatott a kórházból. 

Az eset rávilágít arra, hogy a diagnosztikai eszközök hiánya milyen súlyos következményekkel járhat. A kutatók hangsúlyozták, hogy jobb traumaellátásra és biztonságos sebészeti protokollokra van szükség az erőforráshiányos térségekben. Ez a történet jól mutatja az emberi szervezet alkalmazkodóképességét, ugyanakkor a korai felismerés fontosságát is.

Ollóval a fejében sétált be a sürgősségire egy nő

Az 57 éves nőt kertészkedés közben érte a baleset. Egy mahagóni fa leveleit szerette volna betakarítani egy óriási ollóval. Azonban nem érte el rendesen a leveleket, és az ollót egy bambuszhoz rögzítette, ami eltörött, az olló pengéje pedig a feje felé indult, és beleállt a koponyájába. Mivel senki sem volt otthon, hogy segítsen rajta, ezért maga indult a kórházba. A nő buszra szállt, és úgy érkezett meg a sürgősségire. Az orvosok nagyon meglepődtek, hogy a saját lábán be tudott jönni.

 

 

