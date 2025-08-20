Csak diszkréten! Az áldozat és a szemtanú nevét igen, de a gyilkosnak még a monogramját se írja le a Bild

Súlyos bűncselekmény rázta meg Németországot: egy nő életét vesztette késelés miatt, miután volt partnere halálosan megsebesítette Lipcsében. Nemrég pedig elfogtak egy magyar férfit külföldön, aki megkéselte ismerősét.

A brutális késelés Németországban történt

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Késelés közben a gyermek is a lakásban volt

A lipcsei rendőrség jelentése szerint a Reudnitzer városrészben este történt a késelés, amelynek áldozata a 42 éves Susann K. volt. A nő vérzően menekült ki a lakásból, majd az utcán esett össze, miközben 10 éves fia bent maradt a férfival, és kétségbeesetten kiabált segítségért.

A rendőrök először nem hatoltak be a lakásba, erősítést hívtak. Pár perccel később a speciális egység betört, és kiszabadította a fiút, aki sérüléseket szenvedett a hátán és a fenekén, de nincsen életveszélyben.

Susann K. a kórházban belehalt sérüléseibe. A rendőrség a helyszínen elfogta a 37 éves gyanúsítottat, aki az áldozat volt partnere. A férfit gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt előzetes letartóztatásba helyezték – írja a Bild.