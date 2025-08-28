Újabb migráns késelt Drezdában

Újabb késelés történt a németországi Drezdában, alig néhány nappal azután, hogy egy villamoson támadtak késsel egy utasra. Most a belvárosban, a vasútállomás közelében esett egymásnak két férfi.

Rendőr a késelés helyszínén - Fotó: LUCAS FRIEDENHAIN / xcitepress

A rendőrség közlése szerint egy 16 éves és egy 24 éves migráns keveredett heves vitába, amely késelésig fajult. A helyszínen két kést is találtak, amelyek a hatóságok szerint a támadás eszközei lehettek. A vita pontos oka egyelőre ismeretlen - írja a Welt.

A drezdai rendőrség közölte: az egyik sérült férfi szíriai, a másik tunéziai állampolgár.

Mindketten kórházi ellátásra szorultak, de életveszélyes állapotban nincsenek. Az ügyben veszélyes testi sértés miatt indult eljárás.

A város lakóit különösen nyugtalanítja, hogy rövid időn belül ez már a második késes támadás Drezdában. A hatóságok fokozott rendőri jelenlétet ígértek a közterületeken, különösen a belvárosban és a tömegközlekedés környékén.

Késelés a villamoson

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy 21 éves amerikai állampolgárt késeltek meg súlyosan vasárnap egy villamoson Drezdában, miután közbelépett, hogy megvédjen két nőt, akiket több férfi zaklatott. Egy szíriai migránst a rendőrök elfogtak, egy másik bevándorlót még keresnek.