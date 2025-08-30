Nem árt tudni! Ezeket a tárgyakat már nem vihetjük fel a repülőre

A legfrissebb szabályok szerint a gázpatronnal vagy butánnal működő hajformázó eszközök – például hajvasalók és hajsütővasak – többé nem helyezhetők el a feladott poggyászban. A TSA közleménye szerint az ilyen eszközöket elkobozhatják, ha a csomagellenőrzés során észlelik őket. Ugyanakkor jó hír, hogy a biztonsági fedéllel ellátott modellek a kézipoggyászban továbbra is szállíthatók.

Új szabályok: Mit nem tehetünk a kézipoggyászba? (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

A hatóság hangsúlyozza: a tiltás célja a repülésbiztonság növelése, hiszen a zárt térben található gázpatronok vagy tartalék töltetek komoly veszélyforrást jelentenek.

Mit vihetünk és mit nem? - Bőrönd vs. kézipoggyász

A TSA szerint a hagyományos, elektromos hajformázó készülékek (például vezetékes hajszárítók vagy hajvasalók) továbbra is gond nélkül utazhatnak mind a bőröndben, mind a hátizsákban. Ugyanez vonatkozik azokra a mindennapi tárgyakra, amelyek nem tartalmaznak robbanásveszélyes anyagokat.

A tiltólista azonban folyamatosan bővül: az e-cigaretta, a lítium akkumulátor, a tűzijáték vagy éppen a spray festék már régóta szerepel rajta. Az utasoknak ezért érdemes minden indulás előtt átnézniük a legfrissebb szabályozást.

Újítások az utazók kényelméért

Nem minden változás szigorítás: a TSA új kedvezményeket is bevezetett. A „Families on the Fly” program például külön családi folyosókat biztosít a reptéri ellenőrzésnél, ezzel könnyítve a gyerekekkel utazó családok dolgát. Emellett katonai hozzátartozók és szolgálatot teljesítők számára kedvezményes, illetve ingyenes PreCheck lehetőségek is elérhetők.

Az elmúlt hónapban az is kiderült, hogy az utasoknak már nem kell levenniük a cipőt az ellenőrzéskor – mindez a fejlettebb technológiának köszönhető.