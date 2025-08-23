Hívatlan látogató tette rémálommá a nyugodt kerti napot

Egy átlagos hétfői napon vált rémálommá a nyugodt délután, amikor kígyó a kertben jelent meg a komposzt tetején. Az állat befogása szerencsére gyorsan megtörtént.

Egy kígyó a kertben nehezítette meg egy család napját (illusztráció) Fotó: Diego Madrigal/pexels

Kígyó a kertben: félelmetes pillanat a locsolásnál

Anne F. (58), tanárnő a locsolókannát akarta megtölteni, amikor a komposzthalon meglátta a 2,40 méteres, hatalmas méretű boa testét.

Először kalapnak hittem, aztán megláttam a pikkelyeket és a mintázatot. Nagyon ijesztő volt

– mondta. A nő és férje azonnal hívta a rendőrséget, mert tartottak attól, hogy veszélyes kígyó került a közelükbe.

A helyszínre érkező járőröket is meglepte a karnyi vastag állat látványa.

A kígyó a kert komposztján feküdt mozdulatlanul, miközben egyre több szomszéd gyűlt össze. Rövid időn belül a herfordi állatkert vezetője, Thorsten Dodt is megérkezett csapatával, kígyófogó kampóval és zsákkal.

A szakemberek végül befogták az állatot, amely összegömbölyödve, békésen várta sorsát. A körülbelül 12 éves nőstény külön terráriumba került, ahol fény, meleg és víz áll a rendelkezésére. Pihenés után nyúl lesz a tápláléka – írja a Bild.