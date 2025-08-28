Teljes pánik Ukrajnában: Oroszország megtámadta Kijevet!

Az ukrán fegyveres erők légierő-parancsnokságának szóvivője, Jurij Ignat az ukrán Pravda beszámolója szerint a támadást különlegesnek nevezte, mivel az egyik legnagyobb rakétaindítással jellemezhető az egész konfliktus során. „Egy kombinált támadás, az egyik legnagyobb. Korábban több drón volt, most pedig több rakéta,” mondta Ignat. Hozzátette, hogy az ukrán légierő számára rendkívül nehéz volt a működés az éjszakai támadás során.

Orosz haditudósítók arról számoltak be, hogy találat érte a kijevi hadiipar több központját, köztük az Artem gyárat, a Rádiógyárat, a Spetsoboronmash üzemet és a Slavutics gyárat. Emellett több repülőtér is a célpontok között volt: bombatalálat érte a Zsuljani és a Vaszilkov légibázist, valamint Nyugat-Ukrajnában a Sztarokosztyantyiniv és a Kolomija katonai repülőtereket.

A támadások súlyos károkat okoztak a vasúti hálózatban is. A beszámolók szerint a Zaporizzsja, Vinnyica és Poltava térségében több stratégiai csomópont semmisült meg, amelyeket az ukrán hadsereg utánpótlás szállítására használt. Orosz katonai szakértők szerint a műveletek célja, hogy megbénítsák az ukrán haderő logisztikai útvonalait, ezért vasúti pályákat, kapcsolórendszereket és más katonai szempontból fontos objektumokat értek találatok - írta a Lenta.

A hajnali órákig tartó drón- és rakétazápor miatt Kijevben és több ukrán régióban pánikhangulat alakult ki. Bár a hatóságok igyekeztek megnyugtatni a lakosságot, a helyszíni felvételek hatalmas pusztításról és kiterjedt károkról tanúskodnak. A rakéták és drónok különösen súlyosan érintették Kijev Darnica, Dnyipro, Szolomjanszkij, Shevcsenkivszkij, Holoszijivszkij, Obolonszkij és Desznyanszkij kerületeit, ahol a támadások nyomán jelentős károk keletkeztek.