Észak-Korea

Kim Dzsongun húga megdöbbentő üzenetet küldött Dél-Koreának

Phenjan sosem fog diplomáciai partnerként tekinteni Szöulra - jelentette ki szerdán Kim Dzsongun észak-koreai vezető nagy politikai befolyással rendelkező húga. Kim Jodzsong egyúttal bírálta a hét elején kezdődött dél-koreai-amerikai közös hadgyakorlatot is.
Észak-KoreaKim JodzsongDél-KoreaKim Dzsongun

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által idézett közleményében Kim Jodzsong a hétfőn kezdődött, 11 napos műveletet egy "(Észak-Korea elleni) invázió szégyentelen főpróbájának" nevezte, és azt vetette a dél-koreai vezetés szemére, hogy a Szöul által a béke irányába tett gesztusok igazi célja Phenjan hibáztatása a megromlott kapcsolatokért.

Kim Yo Jong, sister of North Korea's leader Kim Jong Un, arrives at the Vostochny Cosmodrome in Amur region on September 13, 2023. Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un both arrived at the Vostochny Cosmodrome in Russia's Far East, Russian news agencies reported on September 13, ahead of planned talks that could lead to a weapons deal. (Photo by Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP), Kim Jodzsong
Kim Jodzsong
Fotó: VLADIMIR SMIRNOV / POOL / AFP

Kim Jodzsong a hadgyakorlatokról beszélt

Kim Jodzsong "kettős személyiséggel" vádolta I Dzsemjong dél-koreai elnököt, aki, mint mondta, a békéről beszél, miközben hazája fegyveres erői az Egyesült Államokkal közösen gyakorlatoznak.

I Dzsemjong nem az az ember, aki megváltoztatná a történelem folyását

- tette hozzá.

A dél-koreai elnöki hivatal a bírálatra kiadott közleményben hangsúlyozta: az új szöuli vezetés új, a kölcsönös tiszteleten alapuló fejezetet kíván nyitni a két Korea kapcsolataiban.

Dél-Korea és az Egyesült Államok rendszeresen tartanak közös hadgyakorlatokat a Koreai-félszigetnél, a műveletek ellen viszont Phenjan rendre tiltakozik.

Szöul és Washington azt hangoztatja, hogy a műveletek csupán védelmi célokat szolgálnak.

A hét elején Kim Dzsongun észak-koreai vezető szintén bírálta a legutóbb indult hadgyakorlatot. Hozzátette, Észak-Koreának mihamarabb bővítenie kell nukleáris fegyverarzenálját.

 

