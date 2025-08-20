Kim Dzsongun húga megdöbbentő üzenetet küldött Dél-Koreának

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által idézett közleményében Kim Jodzsong a hétfőn kezdődött, 11 napos műveletet egy "(Észak-Korea elleni) invázió szégyentelen főpróbájának" nevezte, és azt vetette a dél-koreai vezetés szemére, hogy a Szöul által a béke irányába tett gesztusok igazi célja Phenjan hibáztatása a megromlott kapcsolatokért.

Kim Jodzsong

Fotó: VLADIMIR SMIRNOV / POOL / AFP

Kim Jodzsong a hadgyakorlatokról beszélt

Kim Jodzsong "kettős személyiséggel" vádolta I Dzsemjong dél-koreai elnököt, aki, mint mondta, a békéről beszél, miközben hazája fegyveres erői az Egyesült Államokkal közösen gyakorlatoznak.

I Dzsemjong nem az az ember, aki megváltoztatná a történelem folyását

- tette hozzá.

A dél-koreai elnöki hivatal a bírálatra kiadott közleményben hangsúlyozta: az új szöuli vezetés új, a kölcsönös tiszteleten alapuló fejezetet kíván nyitni a két Korea kapcsolataiban.

Dél-Korea és az Egyesült Államok rendszeresen tartanak közös hadgyakorlatokat a Koreai-félszigetnél, a műveletek ellen viszont Phenjan rendre tiltakozik.

Szöul és Washington azt hangoztatja, hogy a műveletek csupán védelmi célokat szolgálnak.

A hét elején Kim Dzsongun észak-koreai vezető szintén bírálta a legutóbb indult hadgyakorlatot. Hozzátette, Észak-Koreának mihamarabb bővítenie kell nukleáris fegyverarzenálját.