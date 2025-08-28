Pimaszul az arcunkba nyomta híres hátsóját Kim Kardashian – és ennek mi nagyon örülünk

A 44 éves Kim Kardashian egy fotósorozaton háttal a kamerának pózolt, hogy mindenki jól láthassa a bikini alsókat. A Milky Sheer String Bikini három darabos csomagban 68 fontért kapható.

Kim Kardashian. Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Ilyenek Kim Kardashian bikini alsói

Minden bikini alsó hátulján egy-egy szó díszeleg. Ezek a „Temptation” (Csábítás), „Feelings” (Érzések) és „Curious” (Kíváncsi).

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a rajongók és a követők imádták a fotókat és a Skims által kiadott új termékeket.

Az egyikük így írt: „Imádom, amikor Kim szerepel a kampányaiban.”

Egy másik így fogalmazott: „Oké, ezek nagyon aranyosak.”

Valaki más így kommentálta: „Nem tudok ellenállni, ez a kollekció magával ragad.”

Egy másik kommentelő így írt: „90-es évekbeli hangulatot áraszt, és én teljesen odavagyok érte.”

Ahogy valaki más hozzátette: „Ha látsz egy szép hátsót, azt meg kell csodálni.”

A bikini alsó nem az egyetlen átlátszó ruhadarab, amelyet Kim a Skims weboldalon árul, hiszen a weboldalon átlátszó tangák is megtalálhatók.