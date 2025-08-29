Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy bejelentést tett a MOL: erre készülnek Százhalombattán

Kim Kardashian

Olyat tett Kim Kardashian, amit senki nem gondolt volna róla

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kim Kardashian neve eddig leginkább a realityből, a botrányos vörös szőnyeges szettjeiből és a beauty-bizniszből volt ismert. Most azonban olyat tett, amitől leesett az állunk: leült a kaliforniai ügyvédi vizsgára, amelyet sokan csak jogászok „Everestjeként” emlegetnek. Kim Kardashian novemberig izgulhat az eredmények miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kim Kardashianvizsgaügyvédjogász

Kim Kardashian sosem járt klasszikus jogi egyetemre, ehelyett Kaliforniában egy alternatív utat választott: évekig ügyvédek mellett tanult tanoncként. Ehhez azonban előbb le kellett tennie a rettegett „baby bar” vizsgát, amely a joghallgatók első évének tudását kéri számon. Kimnek három bukás után, negyedik próbálkozásra sikerült átmenni 2021-ben. Innen már nem volt megállás: hat év gyakorlat, rengeteg tanulás, majd idén májusban elérte a célt – jogosulttá vált a nagy vizsgára.

US reality TV personality Kim Kardashian leaves the Gritti Palace Hotel ahead of the wedding of Amazon's founder Jeff Bezos with Lauren Sanchez in Venice on June 26, 2025. Celebrities in superyachts sail into Venice this week for the three-day wedding party of Amazon tycoon Jeff Bezos and Lauren Sanchez, despite irate locals who say the UNESCO city is no billionaire's playground. The tech magnate and journalist have reportedly invited about 200 guests to their multi-million dollar nuptials in the Italian city, which are expected to kick off on June 26 and end Saturday with a ceremony at a secret location. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Kim Kardashian a divatvilág után a jogban is nagyot akar dobni – most eldőlhet, hogy tényleg ügyvéd lesz-e belőle
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Két nap rémálom – így zajlik a kaliforniai ügyvédi vizsga

A kaliforniai bar exam két teljes napig tart, és minden jogászhallgató rémálma: öt esszé, egy másfél órás gyakorlati feladat és 200 feleletválasztós kérdés vár a vizsgázókra. A sikerarány mindössze 50 százalék körüli, vagyis minden második ember elbukik.

Kim mindezt úgy vállalta be, hogy közben forgatott, utazott, és még Jeff Bezos esküvőjére is elugrott – de végigcsinálta. Nem tömegvizsgán, hanem külön felügyelők jelenlétében vizsgázott, hogy elkerülje a médiabotrányt.

Az eredményt november 7-én tudja meg, a hivatalos listát pedig november 9-én teszik közzé – írja a TMZ. Ha sikerül átjutnia, teljes értékű ügyvéd lesz Kaliforniában – éppen ott, ahol legendás édesapja, Robert Kardashian is hírnevet szerzett az O. J. Simpson-ügyben.

Kim Kardashian már most életeket változtatott meg

Sokan csak legyintenek, hogy ez „Kim új hóbortja”. Pedig a reality-sztár már most bizonyított a jog világában: több ártatlanul elítélt embert is kiszabadított a börtönből az elmúlt években. A börtönreform a szívügye lett, rendszeresen kampányol a jogtalan ítéletek ellen, és segít olyan ügyekben, amelyekhez sokszor még tapasztalt ügyvédek sem mernek nyúlni.

Nem véletlen, hogy a közvélemény és a szakma is feszült figyelemmel várja, hogy a celebből tényleg ügyvéd válik-e. Ha igen, Kim Kardashian neve egy teljesen új kontextusban kerülhet be a történelemkönyvekbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!