Olyat tett Kim Kardashian, amit senki nem gondolt volna róla

Kim Kardashian sosem járt klasszikus jogi egyetemre, ehelyett Kaliforniában egy alternatív utat választott: évekig ügyvédek mellett tanult tanoncként. Ehhez azonban előbb le kellett tennie a rettegett „baby bar” vizsgát, amely a joghallgatók első évének tudását kéri számon. Kimnek három bukás után, negyedik próbálkozásra sikerült átmenni 2021-ben. Innen már nem volt megállás: hat év gyakorlat, rengeteg tanulás, majd idén májusban elérte a célt – jogosulttá vált a nagy vizsgára.

Kim Kardashian a divatvilág után a jogban is nagyot akar dobni – most eldőlhet, hogy tényleg ügyvéd lesz-e belőle

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Két nap rémálom – így zajlik a kaliforniai ügyvédi vizsga

A kaliforniai bar exam két teljes napig tart, és minden jogászhallgató rémálma: öt esszé, egy másfél órás gyakorlati feladat és 200 feleletválasztós kérdés vár a vizsgázókra. A sikerarány mindössze 50 százalék körüli, vagyis minden második ember elbukik.

Kim mindezt úgy vállalta be, hogy közben forgatott, utazott, és még Jeff Bezos esküvőjére is elugrott – de végigcsinálta. Nem tömegvizsgán, hanem külön felügyelők jelenlétében vizsgázott, hogy elkerülje a médiabotrányt.

#EXCLUSIVE Kim Kardashian Took the California Bar Exam in Late July and Now Awaits Results‼️ https://t.co/aNrY5zQ70r pic.twitter.com/FHr5PDLKQN — TMZ (@TMZ) August 28, 2025

Az eredményt november 7-én tudja meg, a hivatalos listát pedig november 9-én teszik közzé – írja a TMZ. Ha sikerül átjutnia, teljes értékű ügyvéd lesz Kaliforniában – éppen ott, ahol legendás édesapja, Robert Kardashian is hírnevet szerzett az O. J. Simpson-ügyben.

Kim Kardashian már most életeket változtatott meg

Sokan csak legyintenek, hogy ez „Kim új hóbortja”. Pedig a reality-sztár már most bizonyított a jog világában: több ártatlanul elítélt embert is kiszabadított a börtönből az elmúlt években. A börtönreform a szívügye lett, rendszeresen kampányol a jogtalan ítéletek ellen, és segít olyan ügyekben, amelyekhez sokszor még tapasztalt ügyvédek sem mernek nyúlni.

Nem véletlen, hogy a közvélemény és a szakma is feszült figyelemmel várja, hogy a celebből tényleg ügyvéd válik-e. Ha igen, Kim Kardashian neve egy teljesen új kontextusban kerülhet be a történelemkönyvekbe.