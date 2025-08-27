Hírlevél

Meglepő hatása lehet a kimchinek, ezért érdemes fogyasztani a koreai csodaételt

24 perce
Egyre több kutatás igazolja, hogy a bélflóra állapota hatással van a lelki egészségünkre is. A kimchi fogyasztása nemcsak a testnek tesz jót, hanem a szorongás és a stressz enyhítésében is szerepet játszhat.
A kutatások szerint a probiotikumok nemcsak a bélrendszer egészségére, hanem a lelkiállapotunkra is pozitív hatással lehetnek. A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy bizonyos baktériumok, amelyek a fermentált élelmiszerekben – például a koreai kimchiben – találhatók, hozzájárulhatnak a szorongás, a stressz és a depressziós tünetek enyhítéséhez – hívja fel a figyelmet a Bild. 

Fotó: Unsplash

A tudósok több százféle probiotikus baktériumot ismernek, de közülük csak néhány igazán értékes az emberi szervezet számára. A legismertebbek a bifidobaktériumok és a laktobacillusok, amelyek nemcsak étrend-kiegészítőkben, hanem joghurtban, kefirben, savanyú káposztában és a kimchiben is megtalálhatók. 

Egy holland kutatásban pszichés problémákkal küzdő emberek egy hónapon át kaptak probiotikumokat, míg a kontrollcsoport placebót szedett. Az eredmények meglepőek voltak: már két hét után jelentősen csökkentek a szorongásos tünetek, a stressz és a negatív érzelmek.  

A kutatók szerint a kimchi probiotikumai – főként a laktobacillusok és bifidobaktériumok – közvetlen hatással vannak az agy működésére, és támogatják a hangulatjavulást. 

A fermentált káposzta kultúrája segít a bélflóra egészségének fenntartásában, ami közvetve az idegrendszerre és a pszichés állapotra is pozitívan hat. Svájci kutatások szerint a probiotikumok növelik a jótékony baktériumok számát a bélrendszerben, miközben mérséklik a depressziós tüneteket, és hozzájárulnak a lelki egyensúlyhoz. 

Fontos azonban, hogy a kimchit naponta 100–200 gramm mennyiségben fogyasszuk, lehetőleg nyersen, hidegen és alaposan megrágva, hiszen a hőkezelés csökkenti a benne található hasznos baktériumok számát. 

 

