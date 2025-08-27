A kutatások szerint a probiotikumok nemcsak a bélrendszer egészségére, hanem a lelkiállapotunkra is pozitív hatással lehetnek. A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy bizonyos baktériumok, amelyek a fermentált élelmiszerekben – például a koreai kimchiben – találhatók, hozzájárulhatnak a szorongás, a stressz és a depressziós tünetek enyhítéséhez – hívja fel a figyelmet a Bild.

Meglepő hatása lehet a kimchinek, ezért érdemes fogyasztani a koreai csodaételt

Fotó: Unsplash

A tudósok több százféle probiotikus baktériumot ismernek, de közülük csak néhány igazán értékes az emberi szervezet számára. A legismertebbek a bifidobaktériumok és a laktobacillusok, amelyek nemcsak étrend-kiegészítőkben, hanem joghurtban, kefirben, savanyú káposztában és a kimchiben is megtalálhatók.

Egy holland kutatásban pszichés problémákkal küzdő emberek egy hónapon át kaptak probiotikumokat, míg a kontrollcsoport placebót szedett. Az eredmények meglepőek voltak: már két hét után jelentősen csökkentek a szorongásos tünetek, a stressz és a negatív érzelmek.

A kutatók szerint a kimchi probiotikumai – főként a laktobacillusok és bifidobaktériumok – közvetlen hatással vannak az agy működésére, és támogatják a hangulatjavulást.

A fermentált káposzta kultúrája segít a bélflóra egészségének fenntartásában, ami közvetve az idegrendszerre és a pszichés állapotra is pozitívan hat. Svájci kutatások szerint a probiotikumok növelik a jótékony baktériumok számát a bélrendszerben, miközben mérséklik a depressziós tüneteket, és hozzájárulnak a lelki egyensúlyhoz.

Fontos azonban, hogy a kimchit naponta 100–200 gramm mennyiségben fogyasszuk, lehetőleg nyersen, hidegen és alaposan megrágva, hiszen a hőkezelés csökkenti a benne található hasznos baktériumok számát.