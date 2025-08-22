Kegyetlen módon végeztek velük: megcsonkított leletek kerültek elő

Egyedülálló és hátborzongató felfedezést tettek a régészek Északkelet-Franciaországban: egy 6.000 éves kínzó verem rejtette 82 harcos csontvázát. A Science Advances tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint az áldozatokat nem egyszerűen legyőzték a csatákban, hanem különösen kegyetlen módon végeztek velük.

A kínzó verem, amelyben 82 megcsonkított harcost találtak forrás: (Philippe Lefranc, INRAP)

Kínzó verem áldozatai – trófeákra vágták le a karjaikat, a lábukat szándékosan törték el

A kutatók arra jutottak, hogy a harcosokat először elfogták, majd diadalünnepségek keretében brutálisan megkínozták. Több csontváznak hiányzott a bal karja vagy teljes kézfeje, amit a győztesek trófeaként vihettek magukkal. Mások lábait szándékosan törték el, hogy ne tudjanak elmenekülni.

A szakértők szerint mindez a rituális „győzelmi ünnepségek” része lehetett. Dr. Teresa Fernandez-Crespo, a kutatás egyik vezetője elmondta: „Úgy hisszük, hogy ezek a harcosok a diadal rítusai során szenvedtek el kínzásokat és csonkításokat.”

A maradványokon tompa erőhatás nyomait is megtalálták, valamint szúrt és átfúrt csontokat, ami arra utalhat, hogy a legyőzött harcosokat kiállíthatták, elrettentésként a jövőbeli támadók számára.

Itt olvashat további érdekes régészettel kapcsolatos cikkeket.