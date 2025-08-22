Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov elárulta, mikor találkozhat Putyin és Zelenszkij

régészeti lelet

Kegyetlen módon végeztek velük: megcsonkított leletek kerültek elő

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális régészeti lelet került elő Északkelet-Franciaországban: 82 megcsonkított harcos csontváza rejtőzött a föld alatt. A kutatók szerint a maradványok egy több mint 6.000 éves kínzó verem mélyéről származnak, ahol az áldozatokat szándékosan kínozták meg győzelmi rituálék során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
régészeti leletFranciaországőskor

Egyedülálló és hátborzongató felfedezést tettek a régészek Északkelet-Franciaországban: egy 6.000 éves kínzó verem rejtette 82 harcos csontvázát. A Science Advances tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint az áldozatokat nem egyszerűen legyőzték a csatákban, hanem különösen kegyetlen módon végeztek velük.

A kínzó verem, amelyben 82 megcsonkított harcost találtak
A kínzó verem, amelyben 82 megcsonkított harcost találtak forrás:(Philippe Lefranc, INRAP)

Kínzó verem áldozatai – trófeákra vágták le a karjaikat, a lábukat szándékosan törték el

A kutatók arra jutottak, hogy a harcosokat először elfogták, majd diadalünnepségek keretében brutálisan megkínozták. Több csontváznak hiányzott a bal karja vagy teljes kézfeje, amit a győztesek trófeaként vihettek magukkal. Mások lábait szándékosan törték el, hogy ne tudjanak elmenekülni.

A szakértők szerint mindez a rituális „győzelmi ünnepségek” része lehetett. Dr. Teresa Fernandez-Crespo, a kutatás egyik vezetője elmondta: „Úgy hisszük, hogy ezek a harcosok a diadal rítusai során szenvedtek el kínzásokat és csonkításokat.”

A maradványokon tompa erőhatás nyomait is megtalálták, valamint szúrt és átfúrt csontokat, ami arra utalhat, hogy a legyőzött harcosokat kiállíthatták, elrettentésként a jövőbeli támadók számára.

Itt olvashat további érdekes régészettel kapcsolatos cikkeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!