Rendkívüli

Putyin megérkezett, de nem oda, ahová a világ várja

III Károly

Megdöbbentő dolgok derültek ki Károly királyról

43 perce
A legfrissebb információk szerint III. Károly állapota továbbra is aggasztó. A 76 éves angol király, aki tavaly februárban kapott rákdiagnózist, mostanra sétapálcával közlekedik, és fájdalmait whisky fogyasztásával próbálja enyhíteni.
Lapunk is megírta, hogy egyre aggasztóbb III. Károly király állapota.

ASCOT, UNITED KINGDOM — JUNE 17: King Charles III and Queen Camilla (not seen) attend the traditional Royal Ascot horse racing event, considered the United Kingdom's most prestigious horse racing meeting and social occasion, held annually in Ascot since 1711, on June 17, 2025.
III. Károly király a Royal Ascot lóverseny helyszínén
Fotó: Rasid Necati Aslim / Anadolu /AFP

Egy bennfentes forrás szerint a brit uralkodó tisztában van vele, hogy „vesztes csatát vív” a betegséggel, a rákkal, és állítólag a hangulata is romlott az elmúlt hónapokban. 

Bár a pontos diagnózis továbbra sem ismert, korábban felmerült, hogy Károly király korai húgyhólyagrákkal küzdhet, ami az idősebb férfiak körében gyakori. A palota hivatalosan nem erősítette meg ezt az információt.

„Károly király jelenleg nagyon gyenge, és tudja, hogy hamarosan eljön a vég. Bottal csoszog – és iszik, különösen whiskyt, hogy elnyomja a fájdalmat és a kétségbeesést, amit érez. Szomorú vég ez számára, de ahogy mindenkinek mondja, mindent megtesz, hogy megőrizze a hidegvérét” – idéz egy udvarházi forrást a Life.

A király továbbra is aktívan részt vesz közéleti feladataiban, és nyilvános megjelenései során is próbálja megőrizni méltóságát. Egy áprilisi látogatás során a University College Hospital Macmillan Rákközpontjában találkozott betegekkel és egészségügyi dolgozókkal, hangsúlyozva a korai diagnózis fontosságát.

 

