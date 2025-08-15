Megdöbbentő dolgok derültek ki Károly királyról

Lapunk is megírta, hogy egyre aggasztóbb III. Károly király állapota.

III. Károly király a Royal Ascot lóverseny helyszínén

Fotó: Rasid Necati Aslim / Anadolu /AFP

Egy bennfentes forrás szerint a brit uralkodó tisztában van vele, hogy „vesztes csatát vív” a betegséggel, a rákkal, és állítólag a hangulata is romlott az elmúlt hónapokban.

Bár a pontos diagnózis továbbra sem ismert, korábban felmerült, hogy Károly király korai húgyhólyagrákkal küzdhet, ami az idősebb férfiak körében gyakori. A palota hivatalosan nem erősítette meg ezt az információt.

„Károly király jelenleg nagyon gyenge, és tudja, hogy hamarosan eljön a vég. Bottal csoszog – és iszik, különösen whiskyt, hogy elnyomja a fájdalmat és a kétségbeesést, amit érez. Szomorú vég ez számára, de ahogy mindenkinek mondja, mindent megtesz, hogy megőrizze a hidegvérét” – idéz egy udvarházi forrást a Life.

A király továbbra is aktívan részt vesz közéleti feladataiban, és nyilvános megjelenései során is próbálja megőrizni méltóságát. Egy áprilisi látogatás során a University College Hospital Macmillan Rákközpontjában találkozott betegekkel és egészségügyi dolgozókkal, hangsúlyozva a korai diagnózis fontosságát.