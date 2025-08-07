Hírlevél

Koppenhága

Kis hableány óriási dudákkal – fellángolt a vita Koppenhágában

A kis hableány nevű szobor, amely Koppenhága jelképe és egyik legnépszerűbb turistaattrakciója, az utóbbi években újabb érdeklődést és vitákat váltott ki. A kis hableány mellett megjelent egy jóval nagyobb, négy méteres és feltűnőbb szobor is, amelyet egy helyi vendéglős rendelt Kínából, hogy a turisták igényeit jobban kielégítse. Ez az új alkotás azonban nem aratott egyetértést a város lakói és kulturális szakértői körében, akik egy része nem tartja illőnek az óriási, szokatlan formákat Koppenhága történelmi környezetébe.
A nagyobb szobor, amelyet „Nagy Hableánynak” is neveznek, elsősorban annak ellenére keltett vitát, hogy az alkotó szerint modernebb esztétikát és korunk szépségideálját tükrözi. A kritikusok viszont pornográfnak és túlságosan „közönségesnek” tartják az új szobrot, amelyet egyesek egy férfi fantáziájának megtestesüléseként értelmeznek. A helyi politikai és kulturális szervek között is vita folyik arról, hogy az új szobor helye Koppenhága közterületein nem elfogadható, és több fórumon felmerült az eltávolítása. Mindez a kis hableány körüli viták újabb fejezete.

Az új szobor megosztja a közvéleményt a kis hableány ügyében. Fotó: Bild

Kis hableány – vita és megosztottság az új szobor körül

A Bild információi szerint Peter Bech, a szobor megrendelője és alkotója azonban továbbra is szeretné odaadományozni a városnak a művet, mert úgy véli, hogy az a mai kor szelleméhez és esztétikájához jobban illeszkedik, mint az eredeti kis hableány. A vita tehát nem csupán egy műalkotásról szól, hanem arról is, hogyan viszonyuljunk a hagyomány és a modernitás kérdéséhez a városi arculatban.

 

