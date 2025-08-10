Ez a cuki videó még a legkeményebb szíveket is meglágyítja

Hírlevél

Egy rendkívül cuki videó hódítja meg az internetet. Egy elefántbébi vidáman fürdik családja társaságában. A felvételen a februárban született Tula-Tu, az Oregoni Állatkert kiselefántja látható, amint anyjával és nagynénjeivel pancsol.
Az elefántbébi, Tula-Tu, az Oregoni Állatkert február 1-jén született ázsiai kiselefántja, most egy új videóban mutatta meg játékos oldalát. A felvételen családja körében fürdik, miközben elrabolja a nézők szívét.

kiselefánt
Cuki kiselefánt (illusztráció)
Fotó: Pixabay/pexels

Cuki kiselefánt családjával lubickol

A kiselefánt láthatóan önfeledten élvezi a vizet, játékosan fröcskölve és lubickolva, miközben családja szeretettel veszi körül.

február 1-jén született Tula-Tu neve nem véletlen. A „Tula” szanszkritül egyensúlyt jelent, míg az „-Tu” utótag az anyai vonalra utal: édesanyja Rose-Tu, nagymamája pedig Me-Tu. A nevet a gondozók választották, hogy kifejezzék az apróság egyéniségét és a csordában betöltött különleges szerepét – olvasható az Oregoni Állatkert honlapján.

@abcnews An adorable baby elephant named Tula-Tu made quite the splash while swimming with her mom and aunts at the Oregon Zoo. #abcnews #animals #elephant #zoo #oregon #oregonzoo ♬ original sound - ABC News

A kis Tula-Tu születése óta folyamatosan figyelmet kap, de ez a mostani videó újra emlékeztet mindenkit arra, mennyire szerethető és bájos egy elefántbébi. Ha nem tud betelni az aranyos kiselefántokkal, akkor ettől garantáltan el fog olvadni.

 

