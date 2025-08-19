Megkezdődtek a kitelepítések az USA-ban – ez már a vég?

Az egyesült államokbeli Észak-Karolina több szigetén kitelepítéseket hirdettek ki, mert az Erin hurrikán nemcsak a partokhoz érhet közel, hanem mélyebbre hatolhat a szárazföld belsejébe is.

Megkezdődtek az ideiglenes kitelepítések az Erin hurrikán miatt (illusztráció) Fotó: Johannes Plenio/pexels

Ideiglenes kitelepítések az Egyesült Államokban

Ideiglenes kitelepítéseket rendeltek el a helyi hatóságok az egyesült államokbeli Észak-Karolinához tartozó több szigeten az Erin hurrikán közeledése miatt.

Az amerikai hurrikánközpont (NHC) - hétfői közleménye szerint - arra számít, hogy a térség közelébe érkezett Erin csak lassan gyengül, miközben jelenleg óránként 220 kilométeres sebességgel tombol. Az előrejelzések szerint megváltoztatja a korábban a parttal nagyjából párhuzamosra várt útvonalát is, és mélyebben behatol a kontinensre, a tengeren pedig 15 méteres hullámokat is előidézhet.

Hurricane Erin has decided not to visit Georgia, can't say we're disappointed. #gawx pic.twitter.com/G9aL6UqXeJ — NWS Atlanta (@NWSAtlanta) August 18, 2025

A vihar hétfőn este Bermudától és Észak-Karolinától is valamivel több mint ezer kilométerre volt, és az NHC számításai szerint a hét közepén érkezik a kettő közé.

A keleti parti állam hatóságai egyelőre Ocracoke és Hatteras szigetek kiürítését rendelték el.

Hurricane Erin (Cat 4) continues to tick west, moving even closer to North Carolina in the latest model in a trend that hasn’t stopped.



Her track is due to slower movement northward and atmospheric steering flow shifts. It’s being considered a “near miss” for the Outer Banks. pic.twitter.com/ryIBvBZgQV — Andrew Powell (@AndrewPow3ll) August 19, 2025

Az Erin hétfőn Puerto Rico közelében száguldott el, ahol villámárvizeket, kisebb földcsuszamlásokat és kiterjedt áramszünetet okozott.