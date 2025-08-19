Hírlevél

Ijesztő óriáslények szaporodtak el, nagy veszélyt jelentenek

Megkezdődtek a kitelepítések az USA-ban – ez már a vég?

Óriási erővel közelít a partok felé az Erin hurrikán, amely miatt a helyiek már készülnek a legrosszabbra. A kitelepítések elrendeléséről a hatóságok döntöttek, miután a vihar veszélyesen megváltoztatta pályáját.
Az egyesült államokbeli Észak-Karolina több szigetén kitelepítéseket hirdettek ki, mert az Erin hurrikán nemcsak a partokhoz érhet közel, hanem mélyebbre hatolhat a szárazföld belsejébe is.

Megkezdődtek az ideiglenes kitelepítések az Erin hurrikán miatt (illusztráció)

Ideiglenes kitelepítések az Egyesült Államokban

Ideiglenes kitelepítéseket rendeltek el a helyi hatóságok az egyesült államokbeli Észak-Karolinához tartozó több szigeten az Erin hurrikán közeledése miatt.

Az amerikai hurrikánközpont (NHC) - hétfői közleménye szerint - arra számít, hogy a térség közelébe érkezett Erin csak lassan gyengül, miközben jelenleg óránként 220 kilométeres sebességgel tombol. Az előrejelzések szerint megváltoztatja a korábban a parttal nagyjából párhuzamosra várt útvonalát is, és mélyebben behatol a kontinensre, a tengeren pedig 15 méteres hullámokat is előidézhet.

A vihar hétfőn este Bermudától és Észak-Karolinától is valamivel több mint ezer kilométerre volt, és az NHC számításai szerint a hét közepén érkezik a kettő közé.

A keleti parti állam hatóságai egyelőre Ocracoke és Hatteras szigetek kiürítését rendelték el.

Az Erin hétfőn Puerto Rico közelében száguldott el, ahol villámárvizeket, kisebb földcsuszamlásokat és kiterjedt áramszünetet okozott.

 

