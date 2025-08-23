Lencsevégre kapták Vilmos és Harry herceg gyönyörű, rejtőzködő unokatestvérét

Lencsevégre kapták a brit uralkodói házhoz tartozó Lady Kitty Spencert és férjét, a dúsgazdag dél-afrikai üzletembert, Michael Lewis-t Saint-Tropez-ben, amint vakációjukat töltik a festői tengerparti városban a francia riviérán – írja a The New York Post. Nyaralásukra elkísérte őket Spencer édesanyja is. Lady Kitty Spencer és férje, aki egy hatalmas ruházati vállalat, a TFG elnöke, már ötödik éve alkotnak láthatóan boldog párt.

A most 34 éves Kitty Spencer Diana heregnő unokahúga, néhány éve a 66 éves dél-afrikai üzletember, Michael Lewis felesége

Fotó: AFP/Marco Barada / Anadolu

Kitty Spencer modellként is dolgozik, mégis ritkán látni

Az egyébént modellként is dolgozó Lady Kitty Spencerről viszonylag ritkán készülnek képek foglalkozásán kívül a brit királyi család más tagjaival összehasonlítva azok számát, de férje még kevesebbszer jelenik meg a nyilvánosság előtt. A most róluk készült közös fotók szerint Vilmos és Harry herceg unokatestvére a Ramatuelle-i Pampelonne Beachen található, elegáns Club 55-ben múlatta az időt férjével. Fotó készült arról is, hogy a nő párjával kézen fogva sétált a tengerparton egy étterembe vacsorázni, ahová velük tartott Victoria Aitken, Spencer édesanyja is.

Vilmos és Harry hercegek most 34 éves unokatestvére a brit királyi család tagja, Diana hercegnő unokahúga, akiről azt tartják, hogy nem csak kivételesen szép, hanem nagyon intelligens nő is.

A pletykák szerint kapcsolatát a dél-afrikai milliárdossal épp a rosszindulatú megjegyzések elkerülése miatt tartotta eleinte titkokban, tekintve, hogy a korkülönbség közöttük jelentős: Michael Lewis most 66 éves, öt évvel idősebb Kitty Spencer édesapjánál.

Most fotóra került az is, ahogy barátaikkal együtt csónakázni indulnak:

Diana hercegnő unokahúga és a milliárdos még 2018-ban ismerkedtek meg közös barátaikon keresztül, és a következő évben már egy párt alkottak. 2021-ben házasodtak össze Róma mellett, három napon át tartó, világraszóló lakodalom keretében, s mint elmondták: egymásnak tett fogadalmukat már korábban megtették volna, csak közbeszólt a Covid-19-világjárvány.

A párnak 2023 áprilisában megszületett kislánya, Athena.