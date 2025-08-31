Inkább a halálba vetette magát egy kislány, hogy meneküljön az anyja kínzása elől

A rendőrség szerint egy 10 éves kislány egy kétszintes ablakból ugrott ki, hogy elmeneküljön mostohaanyja és apja elől, mielőtt végül halálra kínozták volna. Rebekah Baptiste-t júliusban találták meg eszméletlenül egy autópályán Holbrookban, Arizonában, miután állítólag hónapokig szenvedett szülei bántalmazásától − írja a Daily Mail.

A kislányt kórházba szállították, ahol meghalt, a rendőrök szerint mostohaanyja kínzásai elől menekült

Fotó: Pixabay.com

Kórházba szállították, ahol néhány nappal később „nem véletlen traumától” halt meg. Az orvosok szerint a kislányon szexuális bántalmazás nyomai voltak láthatók, „súlyos zúzódások borították a testét”, valamint „valószínűleg cigarettával égették meg” a hátát, és „hiányoztak a haja tincsei”.

32 éves apját, Richard Baptiste-t és 29 éves barátnőjét, Anicia Woodst letartóztatták és elsőfokú gyilkossággal és gyermekbántalmazással vádolták meg.

Az ügyészek leírták a szörnyű fizikai és szexuális bántalmazást, amelyet Rebekah állítólag halála előtt elszenvedett.

A bántalmazás olyan súlyossá vált, hogy Rebekah többször is elszökött otthonról, többek között egyszer „kiugrott a második emeleti ablakon a phoenixi lakásukban” – áll a bírósági dokumentumokban.

A testkamerák felvételein, amelyek azt a pillanatot rögzítették, amikor a rendőrség Rebekah-t eszméletlenül talált az autópályán, Woods látható, ahogy a kislány szökési kísérletéről beszél a rendőröknek.

Az ügyészek szerint Baptiste és Woods beismerték, hogy megverték a gyerekeket.

Baptiste azt mondta, hogy „körülbelül 10-szer megütötte Rebekah-t az övvel, a fájdalom szintje 1-10-es skálán 7 volt, és azt mondta, hogy „túlzott erőt” alkalmazott.

Az arizonai Gyermekbiztonsági Minisztérium 2015 óta több tucat panaszt kapott Baptiste-ról és Woodsról, és Rebekah halála idején is nyomozást folytatott ellenük.

Rebekah-t és testvéreit legalább egyszer már elvitték Baptiste otthonából, de ő később visszakapta a gyámságot.

A család Rebekah állítólagos meggyilkolása előtt három héttel Phoenixből Apache megye vidéki területére költözött, mintegy 200 mérföldre északra. Állítólag egy jurtában laktak, ahol nem volt megbízható áramellátás és zuhanyzó.