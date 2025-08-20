Rekordszámú kivégzést hajtottak végre az USA-ban, mutatjuk, miért!

Rekordszámú kivégzés az USA-ban: Floridában kedden halálos injekcióval végezték ki Kayle Bates-et, akit egy 1982-es gyilkosság miatt ítéltek el – számol be a Fox News.

Rekordszámú kivégzés az USA-ban, Florida állmban – legutóbb egy gyilkost végeztek kiFotó: Unsplash

Kivégzés az USA-ban

Kayle Bates kedden este halt meg a Florida State Prisonban, miután halálos injekció formájában kapta meg a három adag méregkeveréket. Az elítélt halálát helyi idő szerint 18:17-kor állapították meg a börtönben. A férfit azért ítélték halálra, mert 1982-ben elrabolt egy biztosítótársasági alkalmazott Janet White-ot, akit később halálra szúrt.

Az ügyészség szerint Bates az áldozatot

az irodából hurcolta ki, majd az épület mögötti erdős részre vitte, ahol megpróbálta megerőszakolni. Ezután megölte, majd letépett ujjáról egy gyémántgyűrűt.

Az Egyesült Államok igazságszolgáltatása elsőfokú gyilkosság, emberrablás, fegyveres rablás és szexuális erőszak kísérlete miatt ítélte el.

Az áldozat férje, Randy White is végignézte, ahogy kivégezték a férfit. A végrehajtás után sajtótájékoztatón köszönetet mondott Florida kormányzójának, Ron DeSantisnak, hogy aláírta az ítéletet.

Keddi kivégzésével az államban ez volt a tizedik az idén, ami rekordnak számít. Az Egyesült Államokban eddig összesen 29 férfit végeztek ki bírósági ítélet alapján.

Saját maga kérte a kivégzését egy elítélt.