Veszélyben a világhírű cég jövője: nincs pénz az adósság kifizetésére

A Kodak a nyugdíjprogram kifizetéseinek megszüntetésével próbál készpénzt felszabadítani, miközben a vámok várható hatását nem tartja jelentősnek, mivel számos termékét – köztük kamerákat, tintákat és filmeket – az Egyesült Államokban gyártja. Jim Continenza vezérigazgató szerint a cég a bizonytalan üzleti környezet ellenére is halad előre hosszú távú terveivel – írja a CNN.

A Kodak 133 éves története a felemelkedéstől a csőd széléig – a legendás márka most újra a túlélésért küzd.

Fotó: Unsplash

A Kodak felemelkedése és bukása

A Kodak története 1879-ben kezdődött, amikor George Eastman megkapta első szabadalmát egy lemezbevonó gépre. 1888-ban piacra dobta az első Kodak fényképezőgépet, amely 25 dollárba került, és forradalmasította a fotózást a „Megnyomod a gombot, mi elintézzük a többit” szlogennel. A név mögött nem volt különösebb jelentés – Eastman egyszerűen szerette a „K” betű erejét.

A 20. század nagy részében a Kodak uralta az amerikai piacot, az 1970-es években az Egyesült Államok filmeladásainak 90 százalékát, a fényképezőgépek 85 százalékát adta.

A cég azonban saját találmánya, a digitális fényképezőgép (1975) vált későbbi bukásának egyik okává: nem tudta kihasználni a digitális forradalom lehetőségeit.

2012-ben csődöt jelentett, ekkor 100 000 hitelezője volt, összesen 6,75 milliárd dolláros adóssággal. 2020-ban rövid időre fellélegezhetett, amikor az amerikai kormány gyógyszeripari alapanyag-gyártásra kérte fel, ami drasztikus részvényár-emelkedést hozott.

Ma a Kodak továbbra is gyárt filmeket és vegyszereket – többek között a filmipar számára –, és licenceli nevét különféle fogyasztói termékekre, miközben igyekszik bővíteni gyógyszeripari tevékenységét.