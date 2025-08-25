Elképesztő mennyiségű kokaint foglaltak le az ecuadori partoknál

Az akciókat az amerikai parti őrség támogatásával hajtották végre augusztus 2. és 22. között. A kábítószert szállító hajókról származó kokain megsemmisítését a hatóságok bejelentették.

Több mint 10 tonna kokaint foglaltak le Ecuadorban.

Fotó: Unsplash

Kokainflotta az óceánon

Összesen tizennyolc embert vettek őrizetbe a razziák során. Ecuador a világ egyik legfontosabb tranzitországa, mivel a nemzetközi adatok szerint a világban előállított kokain több mint 70 százaléka innen indul útnak. A Daniel Noboa elnök vezette kormány 2024-ben kezdte meg a harcot a kartellek és a helyi bűnbandák ellen.

Tavaly 294 tonna drogot foglaltak le, ami meghaladta a 2023-as 221 tonnás rekordot.

Júliusban kutyák találtak meg 6,23 tonna kokaint egy banánszállítmányban Ecuadorban. A hatóságok 5630 csomagot foglaltak le. Öt embert vettek őrizetbe.

A rivális szervezetek közötti háborúzás miatt a gyilkosságok száma is kiugróan magas, 2024-ben Ecuador Latin-Amerika legveszélyesebb országának számított.

Elfogták az egyik legkeresettebb drogbárót

Daniel Noboa, Ecuador elnöke nemrég bejelentette, hogy a hatóságok elfogták az ország legkeresettebb bűnözőjét. Júniusban Ecuadorban elfogták José Adolfo Macías Villamart, ismertebb nevén Fitót, a hírhedt Los Choneros drogkartell vezetőjét. A 45 éves drogbárót a rendőrség és a hadsereg különleges egysége tartóztatta le szülővárosában, Mantában, egy tízórás akció során.