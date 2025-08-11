Egy Ecuadorból érkezett banánszállítmány rejtekéből bukkant elő a hatalmas kokainszállítmány Görögországban, amely nemzetközi együttműködésnek köszönhetően került rendőrségi kézre. Erről számolt be a CBS News.

Kokainszállítmány Antwerpen kikötőjében

Fotó: JONAS ROOSENS / BELGA MAG

Kokainszállítmány a banános bandánál

Görögországban közel 270 kilogramm kokaint foglaltak le egy Ecuadorból érkezett banánszállítmányban, amelynek értéke bőven meghaladja a 6,5 millió dollárt. A „Diesel” feliratú kábítószer-téglákat egy hajó konténerében rejtették el, a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség jelzése után kötött ki a szállítmány Thesszalonikiben.

A rendőrség gyorsan lépett: mielőtt a rakomány teherautóra kerülhetett volna, kipakolták a legtöbb csomagot.

Az akció során három embert fogtak el: két görögöt – egy 40 éves fuvarozócég-tulajdonost és egy 32 éves férfit –, valamint egy 47 éves bolgárt. A nyomozók szerint a bolgár volt a logisztikai irányító, míg a fiatalabb görög a terjesztés központi alakjaként működött.

🇬🇧🍌 UK's Biggest Class A Drugs Hall in History Found Hidden in Bananas



The amount of cocaine seized came to a staggering value of £450 million.



5.7 tons of cocaine was seized. pic.twitter.com/dNvpqErrfy — Censored Men (@CensoredMen) February 23, 2024

A hatóságok további bandatagok után kutatnak, a triót hétfőn állítják az ügyész elé. Az eset nem példa nélküli: az utóbbi hónapokban világszerte több banánszállítmány is érkezett „plusz csomaggal” – ám ezek a csomagok aligha kerülnek a reggeli turmixba.

Cocaine has been found hidden in banana shipments across the globe in recent months.

https://t.co/YGUWQYo5fP — CBS News (@CBSNews) August 11, 2025

Banán és kokain: a világ legfurcsább „üzleti csomagolása”

Az ember hajlamos lenne azt hinni, hogy banánban kokaint csempészni egyszeri, szenzációhajhász hír. Aztán kiderül, hogy ez a párosítás évek óta globális sláger a csempészek körében – a gyümölcsárus álma helyett inkább a vámosok rémálma.

a jó minőségű kábítószert akár a négyszeres mennyiségére is fel tudták volna hígítani a bűnözők.

2018-ban Kolumbiában, Santa Martában, másfél tonna kokaint foglaltak le egy banánszállítmányból. 2016-ban már Romániában, a konstancai kikötőben két és fél tonnát vontak ki a forgalomból.

A trend világos, mint egy pofon: a banán és a kokain már régóta nem véletlen találkozgatnak a rakodótérben – inkább egy jól bejáratott csempészési modellről van szó.