Egy Ecuadorból érkezett banánszállítmány rejtekéből bukkant elő a hatalmas kokainszállítmány Görögországban, amely nemzetközi együttműködésnek köszönhetően került rendőrségi kézre. Erről számolt be a CBS News.
Görögországban közel 270 kilogramm kokaint foglaltak le egy Ecuadorból érkezett banánszállítmányban, amelynek értéke bőven meghaladja a 6,5 millió dollárt. A „Diesel” feliratú kábítószer-téglákat egy hajó konténerében rejtették el, a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség jelzése után kötött ki a szállítmány Thesszalonikiben.
A rendőrség gyorsan lépett: mielőtt a rakomány teherautóra kerülhetett volna, kipakolták a legtöbb csomagot.
Az akció során három embert fogtak el: két görögöt – egy 40 éves fuvarozócég-tulajdonost és egy 32 éves férfit –, valamint egy 47 éves bolgárt. A nyomozók szerint a bolgár volt a logisztikai irányító, míg a fiatalabb görög a terjesztés központi alakjaként működött.
A hatóságok további bandatagok után kutatnak, a triót hétfőn állítják az ügyész elé. Az eset nem példa nélküli: az utóbbi hónapokban világszerte több banánszállítmány is érkezett „plusz csomaggal” – ám ezek a csomagok aligha kerülnek a reggeli turmixba.
Az ember hajlamos lenne azt hinni, hogy banánban kokaint csempészni egyszeri, szenzációhajhász hír. Aztán kiderül, hogy ez a párosítás évek óta globális sláger a csempészek körében – a gyümölcsárus álma helyett inkább a vámosok rémálma.
a jó minőségű kábítószert akár a négyszeres mennyiségére is fel tudták volna hígítani a bűnözők.
A trend világos, mint egy pofon: a banán és a kokain már régóta nem véletlen találkozgatnak a rakodótérben – inkább egy jól bejáratott csempészési modellről van szó.