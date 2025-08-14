A nagy kolbászháború: honnan származik a Bratwurst?

Éles vita robbant ki Németországban két tartomány, Bajorország és Türingia között arról, hogy pontosan honnan is származik a híres Bratwurst kolbász – írja a BBC.
Bajorországban eddig
Csakhogy nemrég Türingiában, Erfurt városában történészek egy 1269-ből származó dokumentumra bukkantak, amelyben egy épület bérlőit említik, akik hússütő standot üzemeltettek.
A kutatók most keresik az egykori erfurti kolbászstand pontos helyét, bár egyelőre nincs vendéglő, amely felvállalná a „legöregebb” címet. Korábban Türingiában a legkorábbi Bratwurst-említés 1404-ből származott, Arnstadt városából, ahol „1 garast költöttek kolbászbélre”.
Regensburgban eközben a Wurstkuchl változatlanul készíti a hagyományos kolbászt: nyílt faszénen sütik a házi készítésű, tiszta sertéshúsból készült húst, saját érlelésű savanyú káposztával és a híres Wurstkuchl mustárral tálalva.