A nagy kolbászháború: honnan származik a Bratwurst?

Éles vita robbant ki Németországban két tartomány, Bajorország és Türingia között arról, hogy pontosan honnan is származik a híres Bratwurst kolbász – írja a BBC.

A nagy kolbászháború: ki találta fel a Bratwurstot?

Bajorországban eddig

a regensburgi Wurstkuchl csárda büszkélkedett azzal, hogy „a világ legrégebbi Bratwurst-standja”. Az írásos források szerint már 1378-ban működött itt egy szakács vagy kolbászsütő bódé.

Csakhogy nemrég Türingiában, Erfurt városában történészek egy 1269-ből származó dokumentumra bukkantak, amelyben egy épület bérlőit említik, akik hússütő standot üzemeltettek.

A kutatók most keresik az egykori erfurti kolbászstand pontos helyét, bár egyelőre nincs vendéglő, amely felvállalná a „legöregebb” címet. Korábban Türingiában a legkorábbi Bratwurst-említés 1404-ből származott, Arnstadt városából, ahol „1 garast költöttek kolbászbélre”.

Regensburgban eközben a Wurstkuchl változatlanul készíti a hagyományos kolbászt: nyílt faszénen sütik a házi készítésű, tiszta sertéshúsból készült húst, saját érlelésű savanyú káposztával és a híres Wurstkuchl mustárral tálalva.