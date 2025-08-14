Hírlevél

A nagy kolbászháború: honnan származik a Bratwurst?

Komoly vita robbant ki arról Németországban, hogy ki találta fel a híres Bratwurstot. A kolbász eredetét Bajorország és Türingia is magának követeli, ráadásul új bizonyíték került elő, ami teljesen felboríthatja az eddigi tényeket.
Éles vita robbant ki Németországban két tartomány, Bajorország és Türingia között arról, hogy pontosan honnan is származik a híres Bratwurst kolbászírja a BBC. 

A nagy kolbászháború: ki találta fel a Bratwurstot?
A nagy kolbászháború: ki találta fel a Bratwurstot? 
Fotó: Unsplash

Bajorországban eddig 

a regensburgi Wurstkuchl csárda büszkélkedett azzal, hogy „a világ legrégebbi Bratwurst-standja”. Az írásos források szerint már 1378-ban működött itt egy szakács vagy kolbászsütő bódé. 

Csakhogy nemrég Türingiában, Erfurt városában történészek egy 1269-ből származó dokumentumra bukkantak, amelyben egy épület bérlőit említik, akik hússütő standot üzemeltettek. 

A kutatók most keresik az egykori erfurti kolbászstand pontos helyét, bár egyelőre nincs vendéglő, amely felvállalná a „legöregebb” címet. Korábban Türingiában a legkorábbi Bratwurst-említés 1404-ből származott, Arnstadt városából, ahol „1 garast költöttek kolbászbélre”. 

Regensburgban eközben a Wurstkuchl változatlanul készíti a hagyományos kolbászt: nyílt faszénen sütik a házi készítésű, tiszta sertéshúsból készült húst, saját érlelésű savanyú káposztával és a híres Wurstkuchl mustárral tálalva. 

 

