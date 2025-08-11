Kiderült, kik okozzák a legtöbb közúti balesetet, és nem az ittas vezetők!

A cseh rendőrség adatai szerint a 60 év feletti sofőrök tavaly 11 048 balesetet okoztak, ami 15 százalékos növekedés 2020-hoz képest. Ezzel szemben a 18–24 éves sofőrök 9448 balesetért voltak felelősek, ami 9 százalékos emelkedést jelent. A számok cáfolják azt az elterjedt nézetet, hogy a közúti baleset növekedéséért elsősorban a fiatal és tapasztalatlan vezetők felelnek.

A közúti baleset számok Csehországban azt mutatják, hogy az idős sofőrök kockázatai növekednek – új szabályok léptek életbe.

Fotó: Unsplash

Közúti baleset: új szabályok az idős sofőrök jogosítványánál

Az érdeklődést az is fokozta, hogy január 1-jétől Csehországban a kötelező orvosi vizsgálat életkori határát 70 évre emelték. Ezt követően kétévente kell megfelelni a szakvizsgálaton, ennek hiánya pedig a jogosítvány bevonását vonhatja maga után. Az orvosok korlátozhatják a vezetési engedélyt, például csak szemüveggel, nappali órákban vagy meghatározott sebesség mellett engedélyezve a vezetést.

Szakértők szerint a jogszabályok mellett az időseknek is felelősen kell dönteniük arról, mikor érdemes végleg lemondani az autóvezetésről. A hatóságok egy általános vizsga bevezetését is mérlegelik, amely segíthet eldönteni, ki alkalmas még a biztonságos közlekedésre.