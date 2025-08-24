A titkos olaj, ami védi a szívet és az idegrendszert

Hírlevél

Az Antarktisz vizeiből származó apró rákfélék olajából készülő étrend-kiegészítő egyre népszerűbb. A krill olaj hatásaival sok szakértő szerint felülmúlja a halolaj jótékony tulajdonságait. A szív, a memória és az idegrendszer egészségét is támogathatja.
A krill olaj olyan omega-3 zsírsavakat tartalmaz, amelyek könnyebben hasznosulnak a szervezetben, így egyre többen választják a halolaj helyett.

krill olaj, hal olaj
A krill olaj sokkal hatékonyabb, mint a hal olaj (illusztráció)
Fotó: RDNE Stock project/pexels

Krill olaj és halolaj: mi a különbség?

A krill olaj forrása az Antarktisz hideg vizeiben élő apró rákféle. Fő előnye, hogy az omega-3 zsírsavak foszfolipidekhez kötve vannak jelen benne, így a szervezet könnyebben tudja hasznosítani, mint a hagyományos hal olaj összetevőit.

Dr. Joseph Mercola floridai családorvos szerint 

a krill olaj segíthet a szív egészségének megőrzésében, a gyulladás csökkentésében, valamint az agy és az idegrendszer működésének támogatásában. Példaként említette, hogy a krillből származó DHA a szembe is eljut, így a látás védelméhez is hozzájárulhat.

A jobb felszívódás a memória javításában és az öregedéssel járó hanyatlás lassításában is fontos szerepet játszhat. A krill olaj csökkentheti a koleszterinszintet és a triglicerideket is, amelyek a szívbetegségek fő kockázati tényezői közé tartoznak.

Dr. David Rizik kardiológus kiemelte, hogy a krill asztaxantint is tartalmaz, amely erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással bír, tovább erősítve az egészség védelmét.

Az eredeti cikk a Fox News oldalán jelent meg.

 

