A titkos olaj, ami védi a szívet és az idegrendszert

A krill olaj olyan omega-3 zsírsavakat tartalmaz, amelyek könnyebben hasznosulnak a szervezetben, így egyre többen választják a halolaj helyett.

A krill olaj sokkal hatékonyabb, mint a hal olaj (illusztráció)

Fotó: RDNE Stock project/pexels

Krill olaj és halolaj: mi a különbség?

A krill olaj forrása az Antarktisz hideg vizeiben élő apró rákféle. Fő előnye, hogy az omega-3 zsírsavak foszfolipidekhez kötve vannak jelen benne, így a szervezet könnyebben tudja hasznosítani, mint a hagyományos hal olaj összetevőit.

Dr. Joseph Mercola floridai családorvos szerint

a krill olaj segíthet a szív egészségének megőrzésében, a gyulladás csökkentésében, valamint az agy és az idegrendszer működésének támogatásában. Példaként említette, hogy a krillből származó DHA a szembe is eljut, így a látás védelméhez is hozzájárulhat.

A jobb felszívódás a memória javításában és az öregedéssel járó hanyatlás lassításában is fontos szerepet játszhat. A krill olaj csökkentheti a koleszterinszintet és a triglicerideket is, amelyek a szívbetegségek fő kockázati tényezői közé tartoznak.

Dr. David Rizik kardiológus kiemelte, hogy a krill asztaxantint is tartalmaz, amely erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással bír, tovább erősítve az egészség védelmét.

Az eredeti cikk a Fox News oldalán jelent meg.