Kukoricás rejtély: ez a látvány sokakat sokkolt a helyszínen!

A kukoricásban talált üres sörösládák ügye különös feladat elé állította a rendőrséget Bajorországban. A Witzmannsberg környékén, egy kukoricásban összesen több mint 300 ládát fedeztek fel, amelyek különböző sörgyáraktól származtak és összértékük mintegy 1000 euró volt.

A rendőrök a kukoricás rejtekében találták a több száz üres sörösládát. Képünk illusztráció.

Fotó: Kamilla Isalieva / Unsplash

Kukoricás rejtély Bajorországban

A tettes a magas kukoricát kihasználva próbálta elrejteni a ládákat. Az elkövető előre lekaszált egy területet, hogy az értékeket elrejtse. A Krone információi szerint a rendőrség vizsgálja, ki és miért helyezte el a sörösládákat a kukoricásban.