sör

Kukoricás rejtély: ez a látvány sokakat sokkolt a helyszínen!

9 perce
Olvasási idő: 2 perc
Bajorországban egy rendkívüli felfedezés borzolta a kedélyeket: a rendőrök több száz üres sörösládát találtak. A kukoricás rejtekében elhelyezett ládák értéke mintegy 1000 euróra tehető.
A kukoricásban talált üres sörösládák ügye különös feladat elé állította a rendőrséget Bajorországban. A Witzmannsberg környékén, egy kukoricásban összesen több mint 300 ládát fedeztek fel, amelyek különböző sörgyáraktól származtak és összértékük mintegy 1000 euró volt.

kukoricás
A rendőrök a kukoricás rejtekében találták a több száz üres sörösládát. Képünk illusztráció.
Fotó:  Kamilla Isalieva / Unsplash

Kukoricás rejtély Bajorországban

A tettes a magas kukoricát kihasználva próbálta elrejteni a ládákat. Az elkövető előre lekaszált egy területet, hogy az értékeket elrejtse. A Krone információi szerint a rendőrség vizsgálja, ki és miért helyezte el a sörösládákat a kukoricásban. 

 

