Itt egy étterem, ahol nem választhatsz az étlapról

A guatemalai Floresben működő különleges étterem egészen más élményt nyújt, mint a megszokott helyek: itt étlap nélkül kell rendelni és vacsorázni, és minden az ízlésen múlik. A sajátosan elbűvölő étteremről egy TikTok videóban számolt be egy lány.

különleges étterem, étlap nélkül (illusztráció)

Fotó: Pixabay/Pexels

Különleges étterem étlap nélkül

Egy turistalány Floresben – Guatemelában – fedezte fel azt a különleges éttermet, ahol nincs étlap, csak személyre szabott élmény. A tulajdonos, pincér maga ül le a vendéggel, hogy kifaggassa az ízléséről, majd ezek alapján állítja össze az ételt.

Mivel a lány válogatós – főleg a zöldségek terén – kíváncsian várta, mi kerül majd az asztalra. A tulajdonos a napi alapanyagokból ajánlott, és a marhahúst pontosan úgy készítette el, ahogy a vendég kérte. Az étel végül szarvasgombás-gombás szószban érkezett, mellé ropogós krumplival és friss kenyérrel, 140 quetzalért, vagyis nagyjából 16,5 euróért (6500 forintért).

A lány szerint ez egyedül is kellemes volt, de barátokkal még izgalmasabb lehet, hiszen mindenki mást kap. Bár az étterem a helyi árakhoz képest drágább, úgy fogalmazott: „hihetetlen élmény”.

A videó, amelyben bemutatta az estét, gyorsan terjedni kezdett a TikTokon, több mint 220 ezer megtekintést és ezer lájkot gyűjtve - írja az Index.hr.