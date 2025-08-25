Ne hagyja figyelmen kívül: a kutya lehelete életveszélyt is jelezhet

Dr. Aimee Warner szerint a száj állapota korai figyelmeztetést adhat bizonyos betegségekre. A kutya rossz lehelete utalhat fogínybetegségre, veseműködési gondokra vagy akár cukorbetegségre is – írja az Express.

Fotó: MTI/EPA

Az időben történő felismerés megmentheti a kutya életét

A szakértő azt tanácsolja, hogy minden állatorvosi vizsgálat során nézessük meg a fogakat. A rendszeres ellenőrzés és otthoni figyelem segíthet a problémák megelőzésében. A fogínybetegségek időben történő felismerése megkímélhet a drága kezelésektől. Emellett a megelőzés a kedvenc életminőségét is jelentősen javítja. A tartósan kellemetlen szag tehát nem csupán higiéniai kellemetlenség. Sokszor egy komolyabb belső betegség első árulkodó jele lehet. Ezért fontos, hogy a gazdik otthon is figyeljék a kutya szájának és fogainak állapotát. Az időben történő felismerés akár életmentő is lehet a négylábú számára.

A kutyaszag nem természetes

Gyakran lehet hallani, hogy az öregedő kutyák kellemetlen, bűzös szájszaga az idős korral járó kutyaszag. Ez nagy tévedés! A kellemetlen szájszag betegség jele, a szájüregi megbetegedések jellemző tünete. A fogkövesség és a hozzá tartó bakteriális fertőzés (ami gyakran a szagot okozza) tehát nem az idős kor természetes velejárója!