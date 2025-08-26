Országos vita robbant ki a kutyagumi miatt

Hírlevél

Egy dühös szomszéd teljesen kikelt magából Ausztráliában, miután egy kutya gazdája ugyanis folyton otthagyta az állat ürülékét a háza előtt. Ezt a férfi már nem volt hajlandó tovább eltűrni, az esetből országos vita lett.
A férfi nem hagyta annyiban a dolgot, felszerelt egy kamerát, majd egy kézzel írt táblát szúrt le a gyepbe. A kutya után ott maradt három nagy kupac napokig bűzlött a kukában, ez volt az utolsó csepp a pohárban írja a New.com.au.

kutya
A kutyák utcán hagyott ürüléke gusztustalan és közfelháborodást kelt.
Fotó: AFP

Elég volt az arrogáns kutyás gazdákból

A férfi üzenete az interneten is elterjedt, és sokan magukra ismertek a történetben. Rengeteg kommentelő számolt be arról, hogy náluk is rendszeresen otthagyják a gazdik a kutyapiszkot, és nekik is elegük van. 

Akadt, aki vicces bosszút javasolt, például hogy a felvételt vetítsék ki egy tévén az utcára, mások viszont arra figyelmeztettek, hogy az ilyen szembesítés könnyen visszaüthet.

Ausztráliában ráadásul szigorú szabályok vonatkoznak a kutyatartókra: ha valaki nem szedi fel az ürüléket, több száz dolláros büntetés várhat rá. Perthben körülbelül 200 ausztrál dollár a bírság (közel 45 ezer forint), Új-Dél-Walesben akár 880-ig is felmehet (195 ezer forint körül mozog). Nem csoda, hogy a poszt országos vitát indított: vajon meddig tart a gazdi felelőssége, és mennyit kell eltűrnie a szomszédoknak?

 

