Öt dolog, amit eddig rosszul tudtál a lazacról – a szakértők most tisztáznak mindent

A lazac az egyik legnépszerűbb halfajta a világon, különösen az egészségtudatos étrendet követők körében. Gazdag omega-3 zsírsavakban, kiváló fehérjeforrás, valamint jelentős mennyiségű D-vitamint is tartalmaz. Létezik vadon fogott és tenyésztett változatban is, mindkettőnek megvannak a maga előnyei. A lazac sokoldalúan elkészíthető: grillezve, sütve, párolva vagy akár nyersen, sushi formájában is fogyasztható -írja a Huffpost.

A lazac fogyasztás népszerűsége világszerte nő – de nem minden hiedelem igaz, amit a halról hallani lehet. Fotó: JOAO LUIZ BULCAO / Hans Lucas

A lazacról szóló leggyakoribb tévhitek – és mi az igazság mögöttük

1. tévhit: A friss lazac jobb, mint a fagyasztott: A szakértők szerint a fagyasztott lazac sokszor épp olyan friss, sőt frissebb lehet, mint a pultban kapható. A halat gyakran órákkal a kifogás után lefagyasztják, így minden tápanyag és íz megmarad. Ha rögtön fogyasztod, jó a friss; ha későbbre vennéd, inkább a fagyasztottat válaszd.

2. tévhit: A tenyésztett lazac rosszabb, mint a vadon fogott: A tenyésztett lazac rossz hírneve a ’70-es évek rossz higiéniai gyakorlataiból ered. Ma már szigorú ellenőrzések és tanúsítványok garantálják a minőséget. A vad lazac íze erőteljesebb, míg a tenyésztetté lágyabb és zsírosabb – de mindkettő hasonló tápértéket kínál.

3. tévhit: A tenyésztett lazac tele van antibiotikummal: Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a tenyésztett lazac tele van antibiotikummal – pedig a valóság egészen más. Az Európai Unióban, így Magyarországon is, szigorú szabályok vonatkoznak a halgazdaságokra: antibiotikumot csak kivételes esetben, állatorvosi engedéllyel használhatnak, és a halat csak hosszú „megváratási idő” után lehet piacra dobni, amikor már semmilyen maradékanyag nincs a húsban.

4. tévhit: A lazac magas higanytartalmú: A lazac rövid életciklusa és alacsony helye a táplálékláncban azt jelenti, hogy kevés higany halmozódik fel benne. Terhes nők és gyermekek számára is biztonságosan fogyasztható.

5. tévhit: A lazac színe elárulja a frissességet: A rózsaszínes-pirosas árnyalatot részben a táplálék (pl. krill) vagy a takarmányban lévő asztaxantin adja. A valódi frissesség inkább a szagból (enyhe, nem büdös), az állagból (feszes, nem pépes) és a kinézetből (nedves, nem szürke vagy foltos) olvasható le.

