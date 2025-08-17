Ha ebben az időpontban fekszel le, az egészséged gyökeresen megváltozhat

A lefekvési idő kulcsszerepet játszik a testi és lelki jóllétben. Bár mindenkinek más a természetes alvásritmusa, a modern élet – stressz, rendszertelen munkaidő, állandó telefonos elérhetőség – könnyen felborítja a belső órát. Hosszú távon ez komoly egészségkárosodáshoz vezethet.

A megfelelő lefekvési idő segíthet javítani a testi és lelki egészségedet Fotó: Unsplash

Lefekvési idő: így találd meg az egészségedhez legjobbat

A Stanford Egyetem kutatói 74 000 ember alvási szokásait vizsgálták az Egyesült Királyság Biobankjának adatai alapján, összehasonlítva a korán kelőket és az éjjeli baglyokat. Az eredmény meglepő volt: az éjjeli baglyok, akik a megszokott késői ritmusukhoz ragaszkodtak, nagyobb eséllyel szenvedtek depresszióban vagy szorongásban. A kutatók szerint még az éjjeli típusú embereknek is érdemes korábbra tolni a lefekvési időt – legkésőbb éjjel 1 órára.

Jamie Zeitzer, a kutatás vezetője úgy véli, hogy a késői ébrenlét hajlamosíthat rossz döntésekre, mint például túlevés, alkoholfogyasztás vagy akár erőszakos viselkedés.

Tippek az egészséges lefekvési idő kialakításához

Legyen minden nap ugyanaz a lefekvési idő.

Alakíts ki nyugodt, sötét alvókörnyezetet.

Kerüld a képernyőket és az erős fényt lefekvés előtt.

Támogasd az alvásod kiegyensúlyozott étrenddel és rendszeres mozgással.

Apró változtatásokkal hatalmas pozitív hatást érhetsz el. Az egészséges alvás nem luxus – hanem a boldog, kiegyensúlyozott élet alapja.

Korábbi kutatások szerint az alvás minősége összefügghet súlyos betegségekkel, és a depresszió kialakulásában is szerepet játszhat.

