Ha ebben az időpontban fekszel le, az egészséged gyökeresen megváltozhat

A lefekvési idő kulcsszerepet játszik a testi és lelki jóllétben. Bár mindenkinek más a természetes alvásritmusa, a modern élet – stressz, rendszertelen munkaidő, állandó telefonos elérhetőség – könnyen felborítja a belső órát. Hosszú távon ez komoly egészségkárosodáshoz vezethet.
A Stanford Egyetem kutatói 74 000 ember alvási szokásait vizsgálták az Egyesült Királyság Biobankjának adatai alapján, összehasonlítva a korán kelőket és az éjjeli baglyokat. Az eredmény meglepő volt: az éjjeli baglyok, akik a megszokott késői ritmusukhoz ragaszkodtak, nagyobb eséllyel szenvedtek depresszióban vagy szorongásban. A kutatók szerint még az éjjeli típusú embereknek is érdemes korábbra tolni a lefekvési időt – legkésőbb éjjel 1 órára.
Jamie Zeitzer, a kutatás vezetője úgy véli, hogy a késői ébrenlét hajlamosíthat rossz döntésekre, mint például túlevés, alkoholfogyasztás vagy akár erőszakos viselkedés.
Apró változtatásokkal hatalmas pozitív hatást érhetsz el. Az egészséges alvás nem luxus – hanem a boldog, kiegyensúlyozott élet alapja.
Korábbi kutatások szerint az alvás minősége összefügghet súlyos betegségekkel, és a depresszió kialakulásában is szerepet játszhat.
Itt mutatunk még önnek pár tippet a kiváló alváshoz.