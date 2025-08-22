Mutatjuk a legbiztonságosabb helyet a repülőn

Sokan repülés előtt teszik fel a kérdést: vajon hol van a legbiztonságosabb hely a repülőn? A válasz összetett, de kísérletek és statisztikák nyomán bizonyos minták kirajzolódnak – írja a Teol.hu.

Egyesek szerint a vészkijárat melletti a legbiztonságosabb hely a repülőn (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Vészkijárat mellett a legbiztonságosabb hely a repülőn?

Sokan a repülő úttól félnek jobban, mint az autós utazástól. Gyakran eszükbe jut, hogy nem mindegy, melyik széken ülnek: egyesek szerint a vészkijárat közelében, repülőn ez a legbiztonságosabb hely.

A repülő általában a legbiztonságosabb közlekedési eszköznek számít, hiszen statisztikák szerint a levegőben jóval ritkábban történik baleset, mint az utakon. Ennek ellenére, ha bekövetkezik a tragédia, sok múlhat az ülés helyzetén.

Június 11-én az Air India egyik Londonba tartó repülőgépe felszállás közben zuhant le Ahmedabad repülőterén. A 242 utas közül csupán egyetlen ember élte túl – ő éppen a vészkijárat mellett ült.

Egy Boeing 727 utasszállítóval Mexikóban végzett kísérlet tanúsága szerint a gép hátuljában ülőknek voltak a legjobb esélyei – különösen azoknak, akik a vészkijárathoz közel utaztak. A kísérletben résztvevő gép orral előre csapódott be, így a gép eleje roncsolódott legjobban össze. Ez is rámutat arra, hogy a körülmények döntőek lehetnek.

Bár egy friss esetben egyetlen túlélő a vészkijárat közelében ült, a tapasztalatok összességében azt mutatják: a legbiztonságosabb hely a repülőn nem egyetlen fix pont, hanem több tényező eredménye. A kutatások azonban egyértelművé teszik, hogy az ülésválasztás bizonyos helyzetekben nagyban növelheti a biztonságot.