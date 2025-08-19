Hírlevél

Ijesztő óriáslények szaporodtak el, nagy veszélyt jelentenek

Halálos tüdőfertőzés terjed, önre is veszélyt jelenthet!

New York egyik legsűrűbben lakott kerületében pánik tört ki, miután halálos fertőzés ütötte fel a fejét. A légiós betegség már öt áldozatot követelt, és további tucatnyi ember fekszik kórházban.
Harlemben öt ember halt meg a légiós betegség következtében, miközben több mint száz legionella fertőzéses esetet erősítettek meg. A hatóságok a hűtőtornyokat tartják felelősnek a halálos kór terjedéséért.

légiós betegség - Illustration of Chikungunya virus particles. This mosquito-borne virus can cause widespread outbreaks of a debilitating arthritis-like human disease. Symptoms include fever, rash and joint pain that in some cases can last for months or years. There is no treatment for the disease, but vaccination can protect against infection. (Photo by JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR / JGT / Science Photo Library via AFP)
Többen meghaltak a halálos légiós betegség miatt (illusztráció) Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR / JGT

Többen is meghaltak légiós betegség következtében

Öt ember halt meg New York Harlem kerületében, és 14-en kórházba kerültek, miután legionáriusbetegséggel fertőződtek meg - jelentette be hétfőn az egészségügyi hatóság, amely a légkondicionáló berendezésekkel hozza összefüggésbe az eseteket.

Összesen 108 esetet erősítettek meg ebben a kerületben

 - hangsúlyozta a New York-i egészségügyi hatóság, hozzátéve, hogy a légkondicionáló hűtőtornyoknál pozitív eredményt mutattak a baktérium vizsgálatra vonatkozó tesztek.

A legionellózis, legionáriusbetegség egy súlyos tüdőfertőzés, amelyet a Legionella baktériumtörzs okoz. A fertőzés vízzel vagy légúti úton, a levegőben lebegő mikrocseppeken keresztül történhet. A betegség nem terjed emberről emberre.

A New York-i egészségügyi hatóság emlékeztette az ingatlantulajdonosokat arra, hogy kötelesek 

gondoskodni légkondicionáló berendezéseik megfelelő karbantartásáról, hogy megakadályozzák a baktériumok szaporodását.

A betegség nevét az első ismert esetekről kapta, amelyek 1976-ban jelentek meg egy philadelphiai szállodában, ahol az American Legion veteránszövetség tartott konferenciát. Akkor 34 ember halt meg.

 

 

