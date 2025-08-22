Hírlevél

Nagyon dühös vagyok! - Donald Trump reagált Orbán Viktor levelére

légiutas kísérő

Elképesztő: meztelenül és drogosan bukkantak rá a stewardra a fedélzeten

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy brit légiutas-kísérőt drogos állapotban és meztelenül találtak a repülőgépen, miközben nem segített a felszállás előtti biztonsági ellenőrzésekben. A légiutas-kísérő botrány hatalmas visszhangot keltett a légiközlekedési iparban, és a férfit azonnal felfüggesztették.
légiutas kísérőbotránydrogosmeztelen

A légiutas-kísérő, Haden Pentecost a Kalifornia–London járaton került kínos helyzetbe, amikor a drogok hatása alatt meztelenül találták az egyik fedélzeti vécében. Az eset során nem tudta ellátni a feladatait, így a járat vezetője azonnal felfüggesztette. A Daily Star információi szerint a férfit később kórházba szállították, ahol az állapotát folyamatosan ellenőrizték.

légiutas-kísérő
A British Airways légiutas-kísérője bíróság elé került. Fotó: Daily Star

A légiutas-kísérő furcsa viselkedése sokkolta a kollégákat a fedélzeten

A bíróság tájékoztatása szerint a férfi gyomorfájdalomra panaszkodott és ruhát szeretett volna cserélni, ezért bezárkózott az egyik repülőgépi vécébe. Amikor kinyitották az ajtót, egy kollégája teljesen meztelenül találta. Ruhát adtak rá, majd egy szabad ülésre kísérték.

Pentecost a bíróságon beismerte, hogy drogos állapotban teljesített szolgálatot a repülőgépen. A bírósági jegyzőkönyv szerint a vérvizsgálatok metamfetamint és amfetamint mutattak ki a szervezetében. A bíróság óvadék ellenében szabadlábra helyezte a férfit, büntetését pedig egy későbbi időpontban az Isleworth Korona Bíróság fogja kiszabni.

 

