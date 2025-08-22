Elképesztő: meztelenül és drogosan bukkantak rá a stewardra a fedélzeten

A légiutas-kísérő, Haden Pentecost a Kalifornia–London járaton került kínos helyzetbe, amikor a drogok hatása alatt meztelenül találták az egyik fedélzeti vécében. Az eset során nem tudta ellátni a feladatait, így a járat vezetője azonnal felfüggesztette. A Daily Star információi szerint a férfit később kórházba szállították, ahol az állapotát folyamatosan ellenőrizték.

A British Airways légiutas-kísérője bíróság elé került. Fotó: Daily Star

A légiutas-kísérő furcsa viselkedése sokkolta a kollégákat a fedélzeten

A bíróság tájékoztatása szerint a férfi gyomorfájdalomra panaszkodott és ruhát szeretett volna cserélni, ezért bezárkózott az egyik repülőgépi vécébe. Amikor kinyitották az ajtót, egy kollégája teljesen meztelenül találta. Ruhát adtak rá, majd egy szabad ülésre kísérték.

British Airways flight attendant found ‘naked and high on drugs' in plane toilethttps://t.co/qbVyIPx5C0 — ITV News (@itvnews) August 22, 2025

Pentecost a bíróságon beismerte, hogy drogos állapotban teljesített szolgálatot a repülőgépen. A bírósági jegyzőkönyv szerint a vérvizsgálatok metamfetamint és amfetamint mutattak ki a szervezetében. A bíróság óvadék ellenében szabadlábra helyezte a férfit, büntetését pedig egy későbbi időpontban az Isleworth Korona Bíróság fogja kiszabni.