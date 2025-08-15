Meglepő titkot fedett fel egy légiutas-kísérő

Hírlevél

Egy brit légiutas-kísérő nemrég felfedte, hol pihen a személyzet a több ezer kilométeres utak alatt. A légiutas-kísérő egy TikTok videóban mutatta meg a titkos hálóhelyet, ami sok nézőt meglepett.
repülőTikTokalváslégiutas-kísérő

A TUI légitársaságnál dolgozó Charlie Silver elárulta, hogy a hosszú távú járatokon a személyzet számára külön pihenőhelyet alakítanak ki, amely a fő utastér fölött található. Ezeket crew rest fülkéknek nevezik, és kifejezetten arra szolgálnak, hogy a légiutas-kísérők és a pilóták váltásban, kényelmes körülmények között tudjanak pihenni.

légiutas-kísérő
Hogyan pihen egy légiutas-kísérő a levegőben? - illusztráció
Fotó: Shutterstock

Hogyan pihen egy légiutas-kísérő a levegőben?

A rejtett pihenőhelyek általában egymás fölé épített fekvőhelyekből állnak, így egyszerre több személyzettag is aludhat – bár jellemzően váltásban használják őket. A felszereltség változó: van, ahol csak alapbútorok találhatók, máshol viszont függönyök, olvasólámpák, tárolórekeszek, szórakoztató rendszerek és klímavezérlés is van.

Charlie videójában bemutatta, hogyan készül fel az alvásra: frissen mosott, vasalt lepedőt húz a matracra, majd három kispárnát helyez el, mielőtt befekszik a kényelmes fekhelyre – mindezt 12 ezer méteres magasságban.

@silvercharlie Crew Bunks, Sleeping at 40,000ft in the sky 💙✈️ #crewrest #crewbunks #cabincrew #cabincrewlife #cabincrewlifestyle #airhostess #flightattendant #longhaul #787dreamliner ♬ Airplane notification sound(1408361) - Y8MD

 

 

