Meglepő titkot fedett fel egy légiutas-kísérő

A TUI légitársaságnál dolgozó Charlie Silver elárulta, hogy a hosszú távú járatokon a személyzet számára külön pihenőhelyet alakítanak ki, amely a fő utastér fölött található. Ezeket crew rest fülkéknek nevezik, és kifejezetten arra szolgálnak, hogy a légiutas-kísérők és a pilóták váltásban, kényelmes körülmények között tudjanak pihenni.

Hogyan pihen egy légiutas-kísérő a levegőben? - illusztráció

Fotó: Shutterstock

Hogyan pihen egy légiutas-kísérő a levegőben?

A rejtett pihenőhelyek általában egymás fölé épített fekvőhelyekből állnak, így egyszerre több személyzettag is aludhat – bár jellemzően váltásban használják őket. A felszereltség változó: van, ahol csak alapbútorok találhatók, máshol viszont függönyök, olvasólámpák, tárolórekeszek, szórakoztató rendszerek és klímavezérlés is van.

Charlie videójában bemutatta, hogyan készül fel az alvásra: frissen mosott, vasalt lepedőt húz a matracra, majd három kispárnát helyez el, mielőtt befekszik a kényelmes fekhelyre – mindezt 12 ezer méteres magasságban.